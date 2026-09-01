Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesislerde 60, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatından 122, 152 ve 155 milimetre topçu mühimmatına kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriliyor. Firma ayrıca 122 milimetre roketler ile plastik patlayıcılar da üretiyor. ARCA'nın resmi ürün listesinde 60 milimetre havan mühimmatı, 122 milimetre roket ve C4 tipi plastik patlayıcı da yer alıyor.