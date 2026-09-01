Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi

Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi

Çorum’daki tesis, üretim kapasitesi ve yurt dışından aldığı dev siparişlerle savunma sanayisinde dengeleri değiştirdi. Fabrikanın ulaştığı rakamlar, Türkiye’nin mühimmat gücünü gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 1

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki ARCA Savunma tesisi, üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Firma, tek başına Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisini bir ayda üretebilirken, farklı kalibrelerde mühimmat ve roketlerin yanı sıra Türkiye’nin ilk C4 patlayıcı fabrikasını da bünyesinde barındırıyor.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 2

Türkiye savunma sanayisinin dikkat çeken üretim merkezlerinden biri haline gelen Çorum’daki ARCA Savunma tesisi, yüksek üretim kapasitesi ve art arda imzalanan ihracat anlaşmalarıyla öne çıkıyor.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 3

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesislerde 60, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatından 122, 152 ve 155 milimetre topçu mühimmatına kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriliyor. Firma ayrıca 122 milimetre roketler ile plastik patlayıcılar da üretiyor. ARCA'nın resmi ürün listesinde 60 milimetre havan mühimmatı, 122 milimetre roket ve C4 tipi plastik patlayıcı da yer alıyor.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 4

AYLIK ÜRETİM KAPASİTESİ DİKKAT ÇEKİYOR

ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, 2026 yılında Çorum'daki tesiste aylık 100 binin üzerinde topçu mühimmatı üretildiğini açıkladı. Firma daha önce de 155 milimetrelik mühimmatta aylık 30 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığını duyurmuştu.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 5

Şirketin üretim kapasitesine ilişkin en dikkat çekici bilgilerden biri ise ARCA'nın tek başına bir ayda, Amerika kıtasının tamamında üretilenden daha fazla top mermisi üretebildiği yönündeki açıklama oldu. Bu bilgi, firmanın savunma sanayisindeki üretim ölçeğini ortaya koyan çarpıcı göstergelerden biri olarak öne çıktı.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 6

İHRACAT ANLAŞMALARI PEŞ PEŞE GELDİ

Yüksek üretim kapasitesi, firmanın uluslararası pazardaki faaliyetlerine de yansıdı. ARCA, SAHA EXPO 2024 kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesine imza attı. Şirketin Slovakya merkezli MSM Group ile yaptığı topçu mühimmatı anlaşması da fuarın öne çıkan ihracat sözleşmeleri arasında yer aldı.

Firma, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. 2024 yılında üçüncü dolum hattının kurulmasıyla kapasitenin yüzde 40 artırılmasının planlandığı açıklanmıştı.

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Türkiye’nin mühimmat üssü: Dünyanın savunma devleri arasına girdi - Resim: 7

SAVUNMA İHRACATINDA ZİRVEYE ÇIKTI

ARCA Savunma, ihracat odaklı büyümesini yeni yatırımlarla desteklerken, şirketin resmi açıklamasına göre 2025 yılında Türkiye'nin savunma sanayisi ihracat şampiyonu oldu. Firma, üretim teknolojilerini ve elde ettiği ihracat gelirlerini yeni fabrika yatırımlarına yönlendirdiğini belirtiyor.

Çorum'dan başlayan üretim hamlesi böylece yalnızca Türkiye'nin mühimmat ihtiyacına katkı sağlayan bir tesis olmanın ötesine geçerek, uluslararası savunma pazarında önemli bir üretim ve ihracat merkezine dönüşmüş durumda.

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