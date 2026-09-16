Ankara'da deniz varmış: 66 milyon yıllık sır ortaya çıktı

Kozalak gibi görüntüsü olan bir salyangoz fosili. İlk başta tabii ben de inanamadım. Çünkü arkeolojik bir katmanda, bu kadar eski jeolojik bir buluntuyu beklemiyordum. Biz arkeolojik yüzey araştırmaları da yapıyoruz. Ben 2022-2024 yılları arası Gölbaşı'nın tüm köylerini dolaştım. Sahada bulma olasılığımızın daha yüksek olan bir buluntuyu arkeolojik bir katmanda ve bir yapının odasında bulmuş olmak ilginç bir detay oldu" diye konuştu.