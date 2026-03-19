Pentagon, İran’a saldırılara devam etmek için devasa ek bütçe talebinde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı’nın Kongre’ye sunulması için Beyaz Saray’dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği öne sürüldü.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. Saldırılarda 20 gün geride kalırken Washington Post, Pentagon ile ilgili bir iddia ortaya attı.

DEV BÜTÇE TALEBİ

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

TRUMP'IN CEBİNİ YAKACAK

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü. Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.