Piyasalarda ‘FED’ depremi: Rakamlar alt üst oldu… Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altın son durum

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasalarda sert bir etki göstermişti. Dün ABD tarafından gelen FED faiz kararı sonrası piyasalarda düşüşler gözlemlendi. Petrol tarafında yükseliş yaşanırken, güvenli liman olarak tabir edilen altında büyük iniş oldu. Piyasalar güne nasıl başladı sorusu ise merak konusu oldu. İşte piyasalarda son durum…
ABD ve İran arasındaki gerilim ile FED'in faizleri sabit tutma kararı piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu. Güvenli liman altın ve gümüşte sert geri çekilmeler yaşanırken, brent petrol 110 dolar sınırına dayandı.Süleyman Çay
ABD Merkez Bankası(FED), savaş gerilimi nedeniyle faiz kararını sabit tutma kararı aldı. Faiz indirimine gitmeyeceği kesin olarak biliniyordu. Ancak FED Başkanı Powel, yaptığı açıklamalarda savaşa dikkat çekerek jeopolitik risklerin devam etmesi halinde sabit tutmaya devam edeceklerini belirtti. Ancak Powel, şu anda bir faiz artırımı yapmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.
Piyasaların rahatlaması için bir faiz indirimi bekleniyordu. Ancak savaş ile bu kararın uzun süreceği öngörülüyor. Dün ise bu karar öncesi ve sonrasında piyasalar düşüş eğilimindeydi.
Faiz kararı sonrası 100 dolar bandında seyreden Brent petrolün 109,47 dolara kadar çıktığı görüldü. Brent petrol sabah saatlerinde 108,44 dolarda işlem görüyor.
Dolar ve Euro tarafında ise dengeli seyir devam ediyor. 44,32 TL seviyesinde az bir yükselme görülen doların dışında Euro tarafı ise 50,85 TL seviyesinde sabitlendi. Bitcoin tarafında ise 74 bin dolar seviyelerinde sert bir iniş yaşayarak 71 bin dolara geldi.
Güvenli liman altın tarafı ise büyük gerileme yaşadı. Ons altın 3 ay önceki seviyesine kadar geriledi. 5 bin 500 doları gören ons altın 4 bin 804 dolara kadar indi. Bu sert düşüş ise gümüş tarafında da gözlemlendi. Ons gümüş ise Şubat ayındaki seviyesine geldi. 95 doları gören gümüşte, 75 dolara kadar sert bir gerileme oldu.
Kapalıçarşı altın tarafında da dün FED açıklaması öncesi çok etkisi görülmezken serbest piyasada sert geri çekilme yaşandı. Gram altın geçtiğimiz aylarda 8 bin TL sınırını aşarak rekor seviyelere gelmişti. Ancak 7 bin TL sınırının altına geriledi. Serbest piyasada gram altın 6 bin 914 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise şu şekilde oldu;
Gram altın
Alış: 7 bin 76 TL
Satış: 7 bin 224 TL
Çeyrek altın
Alış: 11 bin 592 TL
Satış: 11 bin 830 TL
Yarım altın
Alış: 23 bin 184 TL
Satış: 23 bin 588 TL
Tam altın
Alış: 46 bin 226 TL
Satış: 46 bin 997 TL