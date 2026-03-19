Motorin fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Enerji kulislerinden gelen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 5 lira 37 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Bu artışın, son yılların en sert fiyat güncellemelerinden biri olabileceği belirtilirken, birçok şehirde motorin fiyatlarının 60 TL bandını aşarak 65 TL seviyesine yaklaşması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminde vergi marjının büyük ölçüde tükendiği ifade ediliyor. Bu durum, yeni zamların artık vergiyle dengelenemeyeceği ve doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı anlamına geliyor.

Daha önce yapılan hesaplamalara göre motorinde ÖTV payının neredeyse sıfırlanma noktasına geldiği, bu nedenle sistemin işlevini yitirme aşamasına geçtiği belirtiliyor.



“SERİ ZAMLAR GELEBİLİR” UYARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da daha önce yaptığı açıklamalarda, eşel mobil sisteminin sürdürülemez hale geldiğini belirterek “seri zamlar” uyarısında bulunmuştu.

Yavuzyılmaz, sistemdeki vergi tamponunun tamamen ortadan kalkması halinde yapılacak her artışın doğrudan tüketiciye yansıyacağını ifade etmişti.



ŞİMŞEK: “SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşel mobil sistemine ilişkin değerlendirmesinde, uygulamanın bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığını dile getirmişti.

Şimşek, sistem devrede olmasaydı motorin fiyatlarının çok daha yüksek seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut tablonun geçici olduğunu vurgulamıştı.



ZAM DALGASI EKONOMİYİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlar, motorin fiyatlarındaki sert artışın yalnızca araç sahiplerini değil, taşımacılık ve üretim maliyetleri üzerinden geniş bir ekonomik zinciri etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde yeni bir fiyat artışı dalgasının yaşanabileceği ifade edilirken, akaryakıt fiyatlarının enflasyon üzerinde baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.