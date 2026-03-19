Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Galatasaray karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elendi. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülkemizin durumu...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Ülkemiz 9. sıradaki yerini korurken 10. sırada yer alan Çekya tehlikesi dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden son takım Samsunspor olurken, en yakın rakipler Çekya’dan Sigma Olomouc ve Sparta Prag olarak kaldı. Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1’lik dezavantajla çıkacak. Sigma Olomouc, ilk maçı 0-0 tamamladığı Mainz karşısında rövanşta deplasmanda mücadele edecek. Sparta Prag ise ilk maçta 2-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı kendi sahasında ağırlayacak.
1- İngiltere: 114.686
2- İtalya: 98.874
3- İspanya: 94.421
4- Almanya: 89.759
5- Fransa: 81.355
6- Portekiz: 70.966
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 62.250
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.525