Yeniçağ Gazetesi
19 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elendi. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte ülkemizin durumu...

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Galatasaray karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

1 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 2

Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Ülkemiz 9. sıradaki yerini korurken 10. sırada yer alan Çekya tehlikesi dikkatlerden kaçmadı.

2 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 3

Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden son takım Samsunspor olurken, en yakın rakipler Çekya’dan Sigma Olomouc ve Sparta Prag olarak kaldı. Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1’lik dezavantajla çıkacak. Sigma Olomouc, ilk maçı 0-0 tamamladığı Mainz karşısında rövanşta deplasmanda mücadele edecek. Sparta Prag ise ilk maçta 2-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar’ı kendi sahasında ağırlayacak.

3 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 4

1- İngiltere: 114.686

4 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 5

2- İtalya: 98.874

5 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 6

3- İspanya: 94.421

6 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 7

4- Almanya: 89.759

7 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 8

5- Fransa: 81.355

8 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 9

6- Portekiz: 70.966

9 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 10

7- Hollanda: 67.345

10 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 11

8- Belçika: 62.250

11 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 12

9- TÜRKİYE: 51.475

12 13
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması - Resim: 13

10- Çekya: 48.525

13 13
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro