Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi arife gününde yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceğini öngördü.
Meteoroloji ‘dikkat’ diyerek uyardı: Birçok şehire çok şiddetli kar ve sağanak geliyor
Ramazan Bayramı ve arife gününde yurt genelinde sağanak, gök gürültülü yağış ve kar etkili olacak. Özellikle Güneydoğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken bugün birçok nokta için fırtına ikazı da gerçekleştirildi.Derleyen: Süleyman Çay
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı konusunda vatandaş uyarıldı.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Bayramın ilk günü yağışlı hava etkisini artırarak devam edecek. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’daki kar yağışı alanının genişlediği belirtildi. Yağışların pek çok noktada gök gürültülü olacağı harita tahmininde belirtildi.
Hafta sonu plan yapacaklar ise dikkat edin. Cumartesi günü de güneş yüzünü pek göstermeyecek. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar devam ederken, doğu illerinde ise dondurucu soğukla birlikte kar yağışı etkisini koruyacak.
Pazar günü yağışlı sistem etkisini bir miktar yitirse de, ülke genelinde parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında kar yağışı devam ederken, diğer bölgelerde yağışlar görülecek.
Yeni haftanın ilk gününde de manzara değişmiyor. Yurdun iç, kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülmeye devam edecek. Kar yağışı ise Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde varlığını sürdürecek.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinde geneli sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte, sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Gaziantep ve Kilis dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.