ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaşta 19 gün geride kaldı. Savaşın yirminci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla YENİÇAĞ okurlarıyla buluşturuyoruz.

İşte İran basınında çıkan haberler…

ARAKÇİ'DEN TÜRK ŞOFÖRE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, öldürülen Türk şoför Hüseyin Fırat için sosyal medya hesabından Türkçe taziye mesajı yayınladı: "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim."

İRAN KATAR'DAKİ DOĞAL GAZ TESİSİNİ VURDU

İran, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinin bulunduğu Katar'daki Ras Laffan sanayi kompleksini vurdu. Ras Laffan tesisleri, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz arzının 5'te 1'ini karşılıyor.