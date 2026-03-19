İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

İşte yaşananlar…

TEL AVİV OLMAK ÜZERE İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE SİRENLER ÇALDI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ve korunaklı bölgelere girilmesi gerektiği kaydedildi.

İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tel Aviv'de önleme füzelerinin ateşlendiği görülürken gökyüzünden güçlü patlama sesleri geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki birçok kentin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, "henüz" bir isabet ya da yaralanmaya ilişkin bildirim alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail ordusu, tehlikenin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

TRUMP’TAN GÜNEY PARS TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars doğal gaz sahasına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in "Orta Doğu'da yaşananlara duyduğu öfkeyle" İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlediğini savunan Trump, tesisin "nispeten küçük bir bölümü"nün vurulduğunu öne sürdü.

Trump, ABD'nin saldırı hakkında hiçbir şey bilmediğini, Katar'ın ise hiçbir şekilde bununla ilgisi olmadığını ve saldırının gerçekleşeceğinden haberi olmadığını savunarak İran'ın bunu ve saldırıyla ilgili diğer gerçekleri bilmediğini ve Katar'ın LNG gaz tesisinin bir kısmına "haksız" ve "adaletsiz" şekilde saldırdığını iddia etti.

İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirten Trump, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın geleceği üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkiler nedeniyle bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemediğini ancak Katar'ın LNG'si tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

KATAR: RAS LAFFAN SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Katar İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin bölgedeki müdahalesine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları "herhangi bir yaralanma olmadan tamamen kontrol altına aldığı" aktarıldı.

Bölgede "söndürme ve emniyete alma çalışmalarının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, patlayıcı madde imha ekibinin de bölgede görev başında olduğu bilgisine yer verildi.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Katar Enerji dün de Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

İRAN VE HİZBULLAH, İSRAİL'İN KUZEYİNİ FÜZE VE ROKETLERLE HEDEF ALDI

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın ve Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın "korunaklı alanlarda bulunması" istendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.

Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.

İRAN'DA 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN 3 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin 8 Ocak 2026’da çıkan olaylar sırasında iki ayrı bölgede kesici aletlerle saldırı düzenleyerek emniyet mensuplarından Abbas Esedi ile Muhammed Kasımi Hemapur'u öldürdükleri suçlamasıyla idama mahkum edildikleri belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

BAE: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZ İRAN'DAN GELEN FÜZE VE İHA'LARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.