Galatasaray, Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında deplasmanda sahaya çıktı ve mücadeleden 4-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada iki oyuncu sakatlık yaşadı.

OSIMHEN DE KIRIK VAR

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen mücadelenin başlarında Ibrahima Konate ile yaşadığı ikili mücadelede koluna aldığı darbe sonrası oyuna devam etse de devre arasında kontrol edildi. Yapılan tetkikler sonucunda ön kolunda kırık tespit edildi ve ameliyat kararı gündeme geldi. Dönüş tarihi henüz netleşmedi.

NOA LANG

Victor Osimhen’in ardından Noa Lang’dan da sakatlık haberi geldi. Hollandalı oyuncu rakibiyle girdiği pozisyon sonrası saha dışına yönelirken reklam panolarına tutunmak istedi. Bu esnada panodaki metal boşluğa parmağını sıkıştıran Lang ciddi şekilde yaralandı. Parmak ucunda derin kesik oluştu ve tedavi süreci başlatıldı. Durumunun ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.

UEFA HEYETİ RAPOR TUTTU

Mücadele sonrası UEFA heyeti sahadaki reklam panolarını inceleyerek rapor hazırladı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuya ilişkin açıklama yaptı ve UEFA temsilcilerine resmi bildirim iletildiğini belirtti. İncelemelerin sürdüğünü ve konunun UEFA tarafından değerlendirileceğini aktardı. Ayrıca hukuk birimleri ile temas kurulduğu ve tazminat talebinin gündemde olduğu ifade edildi. Sürecin resmi kanallar üzerinden takip edildiği ve gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağı belirtildi. Kulüp detaylı rapor bekleyerek adımlarını planlıyor.