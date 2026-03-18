ABD, çatışma bölgesine daha uzak ve güvenli bir noktada konuşlanmak amacıyla, havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarını Türkiye’deki askeri üslerde konuşlandırmak istiyor. Bu hamlenin, operasyonel güvenliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

ANKARA’NIN TAVRI NE OLUR?

Tol, Türkiye’nin bugüne kadar bölgedeki gerilimlere karşı izlediği temkinli politikayı hatırlatarak, Ankara’nın böyle bir talebe sıcak bakmasının zor olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güvenlik riskleri ve bölgesel dengeleri gözeterek hareket ettiğini vurguladı.

Bu sabah konuştuğum bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin Türkiye'den, İran savaşını desteklemek üzere, üs kullanım hakkı talep ettiğini söyledi. Amaç, havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan tanker uçaklarını Türk üslerinde tutarak çatışma bölgesinden uzak tutmak. Türkiye'nin savaş boyunca takındığı gayet yerinde tutumu ve bu talebi kabul etmenin Türkiye'nin güvenliği açısından yaratacağı riskleri göz önüne aldığımızda, Ankara'nın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum ama yine de böyle bir talebin Trump yönetiminden gelmiş olması önemli ve tabii verilecek yanıt ikili ilişkilerin seyrini de etkileyebilir.

DIŞ İŞLERİ YALANLADI

Gönül Tol'un iddiasını, Medyascope'tan Senem Görür Yücel, Dışişleri kaynaklarına sordu. Dışişleri kaynakları ise bu iddiayı yalanladı. Yücel'in konuya ilşikn paylaşımı şöyle:

Dün Gönül Tol'un gündeme getirdiği ABD’nin Türkiye’den üs kullanım hakkı talep ettiği iddialarını Dışişleri’ne sordum. “Üs talebi doğru değil, herhangi bir ülkeyle görüşme olmadı. Bunlar ciddiyetsiz iddialar” yanıtını aldım.

"KONGRE KAYNAKLARI DA DOĞRULADI"

Bunun üzerine Gönül Tol bir paylaşım daha yaparak, Kongre kaynaklarının da bu bilgiyi doğruladığını söyledi. Tol bu ididiayı Türk yetkililerin yalanlamasının şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Bu talebi kabul etseler de etmeseler de bunu kamuoyu önünde yapmak istemiyorlar" dedi. Tol'un paylaşımı ise şöyle: