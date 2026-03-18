ABD, çatışma bölgesine daha uzak ve güvenli bir noktada konuşlanmak amacıyla, havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarını Türkiye’deki askeri üslerde konuşlandırmak istiyor. Bu hamlenin, operasyonel güvenliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor.
ANKARA’NIN TAVRI NE OLUR?
Tol, Türkiye’nin bugüne kadar bölgedeki gerilimlere karşı izlediği temkinli politikayı hatırlatarak, Ankara’nın böyle bir talebe sıcak bakmasının zor olduğunu ifade etti. Türkiye’nin güvenlik riskleri ve bölgesel dengeleri gözeterek hareket ettiğini vurguladı.
Bu sabah konuştuğum bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin Türkiye'den, İran savaşını desteklemek üzere, üs kullanım hakkı talep ettiğini söyledi. Amaç, havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan tanker uçaklarını Türk üslerinde tutarak çatışma bölgesinden uzak tutmak. Türkiye'nin savaş boyunca takındığı gayet yerinde tutumu ve bu talebi kabul etmenin Türkiye'nin güvenliği açısından yaratacağı riskleri göz önüne aldığımızda, Ankara'nın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum ama yine de böyle bir talebin Trump yönetiminden gelmiş olması önemli ve tabii verilecek yanıt ikili ilişkilerin seyrini de etkileyebilir.
DIŞ İŞLERİ YALANLADI
Gönül Tol'un iddiasını, Medyascope'tan Senem Görür Yücel, Dışişleri kaynaklarına sordu. Dışişleri kaynakları ise bu iddiayı yalanladı. Yücel'in konuya ilşikn paylaşımı şöyle:
Dün Gönül Tol'un gündeme getirdiği ABD’nin Türkiye’den üs kullanım hakkı talep ettiği iddialarını Dışişleri’ne sordum. “Üs talebi doğru değil, herhangi bir ülkeyle görüşme olmadı. Bunlar ciddiyetsiz iddialar” yanıtını aldım.
"KONGRE KAYNAKLARI DA DOĞRULADI"
Bunun üzerine Gönül Tol bir paylaşım daha yaparak, Kongre kaynaklarının da bu bilgiyi doğruladığını söyledi. Tol bu ididiayı Türk yetkililerin yalanlamasının şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Bu talebi kabul etseler de etmeseler de bunu kamuoyu önünde yapmak istemiyorlar" dedi. Tol'un paylaşımı ise şöyle:
Pentagon yetkilisinin söylediği şeyi Kongre kaynakları da doğruluyor. Türk yetkililerin bunu yalanlaması ise şaşırtıcı değil. ABD’nin talebine evet de diyecek olsalar hayır da, bunun kamuoyu önünde tartışılmasını istemezler. Kaldı ki meclisi bile önemli konularda yeterince bilgilendirmiyorlar. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın bakanlık bürokratlarına bu konuda yönelttiği eleştiriyi hatırlayalım. Bu konuda yalan söylemek için nedeni olmayan ve daha evvel Türkiye ile ilgili konularda söyledikleri her şey doğrulanmış birden fazla kaynağın bu haberi doğrulamasını bir yana bırakıp akıl yürütelim: ABD Romanya, İspanya gibi ülkelerden de benzer taleplerde bulunmuş, Türkiye’den neden istemesin? “Çünkü Ankara’nın hayır diyeceğini bilir” diyenlere yanıtım: İspanya, Trump’ın Gazze’den İran’a ortadoğu politikalarını en çok eleştiren Avrupa ülkesi. Trump daha geçen gün NATO’dan Hürmüz konusunda yardım istedi, “yardım etmezseniz sizi çok kötü bir gelecek bekliyor” dedi. Kısacası sürekli müttefik ve hatta kendisini eleştiren ülkelerden yardım talep eden bir Trump’ın Türkiye’den de bir talebinin olması neden “ciddiyetsiz iddia” olsun?