İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Pegasus Hava Yolları’nın İspanya’nın Alicante kentine başlattığı direkt seferlerle Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bu yeni hat, Sabiha Gökçen’in İspanya’daki beşinci uçuş noktası olarak kayıtlara geçti. Akdeniz kıyısındaki en popüler destinasyonlardan biri. Costa Blanca bölgesine aktarmasız ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Alicante Elche Miguel Hernandez Havalimanı arasında haftada dört frekans olarak gerçekleştireceği direkt uçuşlarla Türkiye ile İspanya arasındaki hava ulaşımını daha da güçlendirecek. Yaklaşık dört saat on dakika sürecek bu seferler, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırırken ticari ilişkilerin de gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Alicante, özellikle güneşli plajları, tarihi yapıları ve canlı atmosferiyle Türk turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği İspanya destinasyonlarından biri haline geldi. Daha önce birçok yolcu bu bölgeye ulaşmak için aktarmalı uçuşlar yapmak zorunda kalıyordu.

Pegasus’un başlattığı direkt seferler sayesinde İstanbul’dan Alicante’ye yolculuk süresi önemli ölçüde kısalacak ve seyahat daha konforlu hale gelecek. Bu gelişme, hem bireysel tatilciler hem de tur operatörleri için yeni fırsatlar yaratacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Alicante arasındaki yeni stratejik bağlantının duyurulması amacıyla özel bir açılış etkinliği düzenlendi. Törene havalimanı ve havayolu üst yönetimi temsilcileri ile diplomatik ve ticari kurumların yetkilileri yoğun katılım gösterdi. Etkinlik sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ile Operasyon Direktörü Ali Mehmet Uyar konuşma yaptı.

Pegasus adına Satış Direktörü Emre Pekesen ve Satış Müdürü Burcu Alın Ardalı da törende yer aldı.

İspanya Turizm Ofisi Temsilcisi Eren Lea Karslı ve Ticaret Ofisi Türkiye Temsilcisi M Gizem Meral de açılış törenine katılarak destek verdi. Yetkililer, bu yeni uçuş hattının Türkiye ile İspanya arasındaki turizm ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendireceğini belirtti. Konuşmalarda iki ülke halklarının birbirini daha yakından tanıması ve ekonomik iş birliklerinin artması vurgusu yapıldı.

Yolcuların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, yeni destinasyonun sıcak ve samimi atmosferini terminale taşıdı. Pegasus Hava Yolları’nın Alicante seferleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirecek. Şirketin son dönemde Avrupa’da başlattığı yeni rotalarla birlikte yolculara daha fazla direkt uçuş seçeneği sunuluyor. Alicante hattı da bu genişleme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, yeni direkt uçuşların özellikle yaz aylarında turizm açısından büyük hareketlilik yaratacağını öngörüyor. Alicante ve çevresindeki Costa Blanca bölgesi, plaj turizmi, tarihi kentler ve lezzetli mutfağıyla her yıl binlerce Türk turisti ağırlıyor. Direkt seferler sayesinde bu bölgeye ulaşım hem daha hızlı hem de daha ekonomik olacak.