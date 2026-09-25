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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Pazaryeri İlkokulu’nda, Türkiye İnsani Müdahale (TİM) ekibinde Arama Kurtarma Direktörü olarak görev yapan ve Eylül 2025’te hayatını kaybeden Semih Orman’ın anısına oluşturulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Yapımı tamamlanan Semih Orman Kütüphanesi’nin açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara’nın yanı sıra Belediye Başkanı Zekiye Tekin, TİM Ekip Başkanı Abdullah Usanmaz ve ekip üyeleri ile Semih Orman’ın ailesi katıldı.

Semih Orman’ın adını ve hatırasını gelecek nesillere taşımak amacıyla hayata geçirilen kütüphanenin, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlaması hedefleniyor.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan TİM Ekip Başkanı Abdullah Usanmaz ve ekibine, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve katkı sunanlara teşekkür edildi.

Açılış programına katılan Semih Orman’ın ailesine de teşekkür edilen açıklamada, “Semih Orman’ın adı, kitapların ışığında ve geleceğe uzanan nesillerin hafızasında yaşamaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.