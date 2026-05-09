Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo’nun, Chicago’daki banka hesabına kayıtlı adres ve telefon bilgilerini güncelleme girişimi trajikomik bir olayla sonuçlandı. Papa’nın kardeşi John Prevost’un CNN ekranlarında paylaştığı bilgiye göre, ABD doğumlu Papa, banka görevlisiyle yaptığı telefon görüşmesinde kendisini doğum adı olan "Robert" olarak tanıttı.

Görüşme sırasında sosyal güvenlik numarasını veren ve tüm güvenlik sorularını başarıyla yanıtlayan Papa, işlemin tamamlanması için banka şubesine şahsen gelmesi gerektiği cevabını aldı. Papa’nın kardeşi araya girerek, "Hanımefendi, şu an Roma’daki kardeşimle, yani Papa ile konuşuyorsunuz" diyerek durumu açıklamaya çalıştı. Ancak banka görevlisi, bunun bir telefon şakası olduğuna inanarak "Öyle mi?" dedi ve telefonu kapattı.

Daha sonra yerel bir kilise yetkilisi devreye girerek banka yönetimiyle iletişim kurdu. Banka başkanının ilk etapta “Bu bizim politikamız” diyerek kurallarda ısrar ettiği, ancak Papa’nın hesabını başka bir bankaya taşıma ihtimalinin gündeme gelmesiyle istisna yapılmasını kabul ettiği belirtildi. McCarthy, “Sonunda telefon numarasını değiştirdiler ve Papa da ‘Numarayı kimseye vermeyin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bu ilginç olay, Papa XIV. Leo’nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Vatikan’da gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde basına yansıdı. Papa ile ABD Başkanı Trump arasında, özellikle İran savaşı ve nükleer silahlar konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir süredir devam eden gerilim dikkat çekiyor.