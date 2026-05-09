Malatya Yeşilyurtspor, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş mücadelesinde Erciyes 38 FK’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı
Malatya Yeşilyurtspor, nefes kesen rövanş maçında Erciyes 38 FK’yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Yıldızlaşan Tayyip Kanarya, 8 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.İbrahim Doğanoğlu
TFF 3. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kayseri’de karşı karşıya gelen iki ekip arasında büyük heyecan yaşandı.
Hakem Alpaslan Şen’in yönettiği mücadelede normal süre 3-3 eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında bulduğu golle Malatya temsilcisi sahadan 4-3 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Turun ilk karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.
TAYYİB KANARYA YILDIZLAŞTI
Tayyib Kanarya, karşılaşmanın 10 ile 18. dakikaları arasında gösterdiği performansla maçın önüne geçti. Deneyimli forvet oyuncusu 8 dakikada 2 gol atarken 1 asist yaparak takımının finale yükselmesinde başrol oynadı.
FİNALDE RAKİP ÇORLUSPOR!
Malatya Yeşilyurtspor’un finaldeki rakibi, Kırmızı Çizgi Sinopspor’u eleyen Çorluspor 1947 oldu.
FİNAL MAÇININ TARİHİ
16 MAYIS CUMARTESİ: Çorluspor 1947 - Yeşilyurtspor