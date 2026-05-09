Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı

Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı

Malatya Yeşilyurtspor, nefes kesen rövanş maçında Erciyes 38 FK’yı uzatmalarda 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Yıldızlaşan Tayyip Kanarya, 8 dakikada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 1

Malatya Yeşilyurtspor, TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş mücadelesinde Erciyes 38 FK’yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

1 6
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 2

TFF 3. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Kayseri’de karşı karşıya gelen iki ekip arasında büyük heyecan yaşandı.

2 6
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 3

Hakem Alpaslan Şen’in yönettiği mücadelede normal süre 3-3 eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında bulduğu golle Malatya temsilcisi sahadan 4-3 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Turun ilk karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

3 6
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 4

TAYYİB KANARYA YILDIZLAŞTI

Tayyib Kanarya, karşılaşmanın 10 ile 18. dakikaları arasında gösterdiği performansla maçın önüne geçti. Deneyimli forvet oyuncusu 8 dakikada 2 gol atarken 1 asist yaparak takımının finale yükselmesinde başrol oynadı.

4 6
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 5

FİNALDE RAKİP ÇORLUSPOR!

Malatya Yeşilyurtspor’un finaldeki rakibi, Kırmızı Çizgi Sinopspor’u eleyen Çorluspor 1947 oldu.

5 6
Tayyib Kanarya 8 dakikada neler yaptı neler! Yok böyle bir performans: Takımını finale taşıdı - Resim: 6

FİNAL MAÇININ TARİHİ

16 MAYIS CUMARTESİ: Çorluspor 1947 - Yeşilyurtspor

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro