Akıllı telefonlara uygulanan 20 bin liraya kadar 12 taksit sınırında güncellemeye gidiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın artan maliyetler ve durdurulamayan enflasyon artışını göz önüne alarak harekete geçtiği öğrenilirken yeni taksit limiti de belli oldu.
Akıllı telefonlarda 12 taksit limiti değişiyor, 20 bin liralık telefon almak zorunda kalmayacaksınız
Artan enflasyon ve hayat pahalılığında 20 bin liraya akıllı telefon bulmak hayal oldu. Halihazırda uygulanan kanuna göre 20 bin liraya kadar olan telefonlarda 12 taksit yapılabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu limitin artırılması planlanıyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Plan uygulamaya alınırsa 20 bin liralık 12 taksit sınırı 30-35 bin lira bandına çıkarılacak, üzerindeki fiyatlara yine 3 taksit uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlarını piyasa gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen telefon fiyatları, mevcut taksit baremlerinin esnetilmesini zorunlu kıldı.
Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillenen yeni düzenlemenin, daralan perakende pazarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.
AKILLI TELEFONLARA YENİ TAKSİT LİMİTİ BELLİ OLDU
Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle mevcut durumda 20 bin TL olan 12 taksit sınırı, 30 bin TL veya 35 bin TL bandına yükseltilecek. Mevcut sistemde fiyatı 20 bin TL’nin altında kalan cihazlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarı aşan modellerde taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu.
Maliyet artışlarının özellikle "erişilebilir" olarak nitelendirilen giriş ve orta segment modellerin fiyatlarını yukarı çekmesi, üreticileri ve GSM operatörlerini zor durumda bırakmıştı.
Baremin yükseltilmesiyle birlikte, daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit imkanından yararlanması ve tüketicinin alım gücünün desteklenmesi hedefleniyor.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle çalıştığı bu değişikliğin Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.