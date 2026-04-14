Papa 14. Leo’nun son dönemde yaptığı savaş karşıtı açıklamalar uluslararası siyasette yankı uyandırırken, İran’dan dikkat çeken bir destek geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Papa’nın sözlerini öven bir açıklama yaptı.

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Papa’nın “Trump yönetiminden korkmuyorum” sözlerine atıfta bulunarak bu duruşun güçlü bir mesaj içerdiğini belirtti.

“MİLYONLARA İLHAM VERİYOR”

Papa’nın savaş karşıtı söylemlerine vurgu yapan Kalibaf, bu yaklaşımın sadece siyasi bir çıkış olmadığını, aynı zamanda vicdani bir duruşu temsil ettiğini ifade etti. Açıklamasında, “Hiçbir korkum yok” mesajının masumların öldürülmesine karşı çıkan herkes için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Kalibaf ayrıca Papa’nın liderliğinin milyonlarca insana ilham verdiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

TRUMP İLE GERİLİM TIRMANIYOR

Papa’nın son açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump ile arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Trump, Papa’yı dış politika ve nükleer konular üzerinden eleştirirken, sert ifadeler kullandı.

Papa 14. Leo ise yaptığı açıklamada siyasi bir figür olmadığını vurgulayarak, savaşa karşı konuşmaya devam edeceğini söyledi. “Trump yönetiminden korkmuyorum” diyen Papa, doğrudan bir tartışmaya girmeyi de istemediğini ifade etti.