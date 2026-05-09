Akaryakıta gelen indirim yüzleri güldürecek, istasyonlara koşacaksınız; Motorin 67'nin altına düştü

Hafta içi 120 doları test eden Brent Petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki 'uzlaşma' olasılığının güçlenmesiyle sert bir düşüş yaşadı. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Pompanın ateşi söndü.

Yunus Arıkan
Brent petrol 101 dolar seviyelerine geriledi. Motorinde dev indirim pompaya yansıdı.

Motorine, 7 lira 20 kuruş indirim hesaplandı. Ancak bu tutarın, 1,62 TL'si ÖTV'ye kesildi. Kalan 5,58 TL, bu gece yarısı pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Motorine gelen 5,58 liralık indirimin ardından güncel fiyatlar şöyle:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi
