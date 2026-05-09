Brent petrol 101 dolar seviyelerine geriledi. Motorinde dev indirim pompaya yansıdı.
Akaryakıta gelen indirim yüzleri güldürecek, istasyonlara koşacaksınız; Motorin 67'nin altına düştü
Hafta içi 120 doları test eden Brent Petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki 'uzlaşma' olasılığının güçlenmesiyle sert bir düşüş yaşadı. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Pompanın ateşi söndü.Derleyen: Yunus Arıkan
Motorine, 7 lira 20 kuruş indirim hesaplandı. Ancak bu tutarın, 1,62 TL'si ÖTV'ye kesildi. Kalan 5,58 TL, bu gece yarısı pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Motorine gelen 5,58 liralık indirimin ardından güncel fiyatlar şöyle:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL
Kaynak: Haber Merkezi