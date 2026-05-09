Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar, plan yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor
Meteoroloji hafta sonu plan yapanları uyardı: Bu bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
Bugün; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların çok şiddetli olması bekleniyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan tahminlere göre; Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç) ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji, yağışların belirli bölgelerde şiddetini artırabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Özellikle; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Hafta sonu İstanbul’da açık havada nişan veya düğün fotoğrafı çektirmeyi planlayan çiftleri ise kapalı bir gökyüzü bekliyor. Şehir genelinde havanın çok bulutlu olacağı, yer yer ve ara ara hafif yağmur geçişlerinin görülebileceği aktarıldı. Dış çekim planı yapanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif hazırlıklar yapması öneriliyor.
Bölgelere göre bugün hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu