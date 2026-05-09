09 Mayıs 2026 Cumartesi
Meteoroloji hafta sonu plan yapanları uyardı: Bu bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor

Bugün; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların çok şiddetli olması bekleniyor.

Gülsüm Hülya Sundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar, plan yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor

Yapılan tahminlere göre; Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç) ve Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji, yağışların belirli bölgelerde şiddetini artırabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Özellikle; Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hafta sonu İstanbul’da açık havada nişan veya düğün fotoğrafı çektirmeyi planlayan çiftleri ise kapalı bir gökyüzü bekliyor. Şehir genelinde havanın çok bulutlu olacağı, yer yer ve ara ara hafif yağmur geçişlerinin görülebileceği aktarıldı. Dış çekim planı yapanların yağış ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif hazırlıklar yapması öneriliyor.

Bölgelere göre bugün hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

