Svalbard’ın sunduğu bu vizesiz yaşam ve çalışma imkânı, ilk bakışta modern bir göçmenlik mucizesi gibi görünse de aslında 1920’de imzalanan uluslararası bir hukuki mirasa dayanıyor.
Hem yüksek maaş hem de vize yok: Türklere kapılarını açtılar
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye’nin de taraf olduğu Svalbard Antlaşması, Türk vatandaşlarına bu Arktik topraklarda hiçbir bürokratik engele takılmadan, yani vize, oturum veya çalışma izni almaksızın yerleşme hakkı tanıyor.
Ancak bu geniş özgürlük alanı, beraberinde oldukça disiplinli ve sert bir sosyal düzeni de getiriyor.
Bölgenin merkez yerleşkesi olan Longyearbyen’e adım atmak için yasal bir bariyer bulunmasa da buradaki yaşamın temel taşı "kendi kendine yetebilme" prensibi üzerine kurulu.
Norveç hükümeti, adada bir işi veya barınacak yeri olmayan kişileri bölgede tutma yükümlülüğü taşımıyor; dolayısıyla kağıt üzerindeki bu açık kapı politikası, pratikte ancak bir iş sözleşmesiyle birleştiğinde anlam kazanıyor.
Ekonomik yapı her ne kadar dar bir alana sıkışmış olsa da kutup turizmi, bilimsel araştırmalar ve yerel hizmetler gibi alanlarda Norveç standartlarında, yani Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde maaşlar sunuluyor.
Birçok işveren, adadaki kısıtlı konut imkanları nedeniyle çalışanlarına konaklama desteği de sağlıyor ki bu, yaşam maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir bölgede hayati bir avantaj anlamına geliyor.
Madalyonun diğer yüzünde ise aşılması gereken fiziksel ve lojistik engeller yer alıyor. Svalbard her ne kadar vize istemese de adaya giden uçuşlar Norveç ana karası üzerinden yapıldığı için Türk vatandaşlarının fiilen çok girişli bir Schengen vizesine sahip olmaları gerekiyor.
Bu durum, teorik olarak vizesiz olan bir bölgeye ulaşımı dolaylı yoldan vizeye tabi hale getiriyor. Üstelik iklimin getirdiği aşırı soğuklar ve aylarca süren kutup gecesi gibi ekstrem doğa olayları, sadece profesyonel bir hazırlığı değil, aynı zamanda ciddi bir psikolojik dayanıklılığı da zorunlu kılıyor.
Sonuç olarak Svalbard, Avrupa iş piyasasına alışılagelmişin dışında bir yoldan girmek isteyen Türk profesyoneller için yüksek maaşlı ve sıra dışı bir fırsat sunarken, bu fırsat ancak Arktik doğanın ve ekonomik gerçeklerin getirdiği riskler göze alındığında gerçeğe dönüşebiliyor.