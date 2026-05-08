Vatikan ile Washington arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşen ziyarete, tarafların birbirlerine sunduğu ve 'zeytin dalı' olarak görülen hediyeler ve o anlarda yaşanan tepkiler damga vurdu.
Dünya bu anı konuşuyor: Vatikan'daki görüşmede zeytin dalı krizi!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD doğumlu Papa 14. Leo arasında gerçekleşen görüşmede dikkat çeken anlar yaşandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Vatikan’da Papa 14. Leo ile görüştü. Katolik olduğu bilinen Rubio’ya ziyareti sırasında eşi Jeanette ve kızı da eşlik etti.
İsviçreli Muhafızları eşliğinde Apostolik Saray’a giren Rubio, yaklaşık iki buçuk saat süren ziyaret kapsamında Papa Leo ile ayrı, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile ayrı görüşmeler yaptı.
Rubio, sarayın kütüphanesine girerken Papa ile tokalaşıp, “Sizi görmek çok güzel. Buraya en son gelişimin üzerinden neredeyse bir yıl geçti” dedi. Papa Leo ise, Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in geçen yılki göreve başlama töreni sonrası gerçekleştirdikleri ziyarete atıfla “bir yıl olmasına 10 gün kaldığını” söyledi.
Aziz Petrus Bazilikası’na bakan özel kütüphanede gerçekleşen görüşmede, diplomatik gelenek doğrultusunda hediyeleşmede bulunuldu.