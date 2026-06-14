Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman'ın görevine son verileceği iddia edildi.
ATAMAN'IN YERİNE OBRADOVIC PLANI
Yunan basınından Nova Sports'un haberine göre; Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırıp göreve Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic'i getirmeyi planlıyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ataman ile ayrılığın yakın zamanda gerçekleşeceği ifade ediliyor.
EUROLEAGUE'İN ARDINDAN YUNAN LİGİ'NDE DE HAYAL KIRIKLIĞI
Bu sezon EuroLeague'de Valencia'ya elenerek Final Four'un kapısından dönen Panathinaikos Yunanistan Ligi'nde de dün final serisinin son maçında Olympiakos'a deplasmanda yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı.
BAŞKAN GIANNAKOPOULOS AYRILIK KARARI ALDI
Başarısız geçen sezonun ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un Ergin Ataman ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü.