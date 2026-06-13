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Yunanistan Basketbol Ligi'nde nefes kesen final serisinin son maçında Olympiakos, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR'u 89-85 mağlup etti.

DUBLE YAPTILAR

Böylelikle EuroLeague'in ardından Yunanistan Ligi'nde de şampiyon olan Olympiakos duble yaparak sezonu tamamladı.

FOURNIER ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU

Olympiakos'un Fransız yıldızı Evan Fournier bir kez daha karşılaşmaya damga vurarak 22 sayılık performansıyla sahanın en skorer oyuncusu ve şampiyonluğun mimarı oldu.

CEDİ OSMAN 12 SAYIYLA OYNADI

Panathinaikos'ta Toliopoulos'un 21 sayılık katkısı yeterli olmadı. Milli oyuncu Cedi Osman 12 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken takımın kilit isimlerinden Kendrick Nunn ise 10 sayıda kaldı.