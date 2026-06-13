Yunanistan Basketbol Ligi'nde nefes kesen final serisinin son maçında Olympiakos, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR'u 89-85 mağlup etti.

Ergin Ataman finalde yıkıldı: Olympiakos Yunanistan şampiyonu oldu - Resim : 1

DUBLE YAPTILAR

Böylelikle EuroLeague'in ardından Yunanistan Ligi'nde de şampiyon olan Olympiakos duble yaparak sezonu tamamladı.

Ergin Ataman finalde yıkıldı: Olympiakos Yunanistan şampiyonu oldu - Resim : 2

FOURNIER ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLDU

Olympiakos'un Fransız yıldızı Evan Fournier bir kez daha karşılaşmaya damga vurarak 22 sayılık performansıyla sahanın en skorer oyuncusu ve şampiyonluğun mimarı oldu.

Ergin Ataman finalde yıkıldı: Olympiakos Yunanistan şampiyonu oldu - Resim : 3

CEDİ OSMAN 12 SAYIYLA OYNADI

Panathinaikos'ta Toliopoulos'un 21 sayılık katkısı yeterli olmadı. Milli oyuncu Cedi Osman 12 sayı, 7 ribaund ve 2 asistlik performans sergilerken takımın kilit isimlerinden Kendrick Nunn ise 10 sayıda kaldı.