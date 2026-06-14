Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 1

AFAD'ın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 2

Buna göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 3

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 4

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 5

Sıcaklık değerleri incelendiğinde batı kesimlerde 3 ila 5 derece yükseliş, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece azalma görülecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 6

Trabzon'da sıcaklık 22 dereceye kadar düşerken, aralıklı sağanak yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kenti Erzurum'da ise parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.

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Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak gökyüzünden yağmur boşalacak - Resim: 7
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