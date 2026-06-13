Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin 5. ve son maçında Olympiakos evinde Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ergin Ataman finalde yıkıldı: Olympiakos Yunanistan şampiyonu olduErgin Ataman finalde yıkıldı: Olympiakos Yunanistan şampiyonu olduSpor

ERGİN ATAMAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman maç sonu verdiği demeçte; Olympiakos'tan Tyrique Jones'un oyuncusu Kendrick Nunn'a saldırdığını söyleyerek yaşananlara sert tepki göstermişti.

SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a soyunma odası koridorunda saldırdığı anların görünleri paylaşıldı.

İşte yaşananlar: