Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin 5. ve son maçında Olympiakos evinde Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
ERGİN ATAMAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Karşılaşmanın ardından Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman maç sonu verdiği demeçte; Olympiakos'tan Tyrique Jones'un oyuncusu Kendrick Nunn'a saldırdığını söyleyerek yaşananlara sert tepki göstermişti.
SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada Tyrique Jones'un Kendrick Nunn'a soyunma odası koridorunda saldırdığı anların görünleri paylaşıldı.
İşte yaşananlar:
Τέτοια ταξη,τέτοια αλφαδια..#paobc pic.twitter.com/zvD8N3l0KF— EzequielTheG (@GiTra1794) June 13, 2026