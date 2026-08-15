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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, İzmir’de bulunan kliniğinde hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Gültekin’in ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir çocuk annesi Gültekin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gültekin’in cenazesi, ikindi namazı sonrası Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Gültekin’in ölümüne ilişkin ayrıntılar incelenirken kesin ölüm nedeninin otopsi ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

BOŞANMA SÜRECİNDEYDİ

Özlem Gültekin ile haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında İzmir’de evlendi. Çiftin 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Gültekin, Aralık 2025’te Çelik hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurarak boşanma davası açtı. Başvurusunda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri süren Gültekin, Çelik’in saçını çektiğini, başını otomobilin camına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

ERHAN ÇELİK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Gültekin’in şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada savcılık, Erhan Çelik hakkında “kadına karşı tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Çelik ise kendisine yöneltilen şiddet iddialarını kabul etmedi.

Gültekin’in ölümüyle ilgili adli soruşturma devam ederken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemelerinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.