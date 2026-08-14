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Haber spikeri Erhan Çelik’in boşanma sürecinde olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Açıklamada, çok sayıda kadının ve annenin hayatına dokunan Gültekin’in yaşamını yitirdiği belirtilerek başsağlığı mesajı paylaşıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yapılan açıklamaya göre Özlem Gültekin’in cenazesi, 14 Ağustos 2026 Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka’daki Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak. Gültekin’in cenazesi Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin, 2019 yılında evlenmiş, çiftin Ali Boran adını verdikleri oğulları 2020 yılında dünyaya gelmişti.

Bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları belirtilen çift, karşılıklı olarak boşanma davası açmıştı.