CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanıklı "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" davası bugün görüldü. Birleştirilen dosyalar kapsamında görülen duruşma, eksiklerin tamamlanması için 25 Şubat tarihine ertelendi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinde geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ihalelere yönelik iddialar görüşüldü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların savunmaları ve dosyaya eklenen yeni deliller değerlendirildi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Yargılama süreci, 2013 ile 2015 yılları arasındaki faaliyetleri kapsayan çok sayıda soruşturmanın bir araya getirilmesiyle dev bir dava dosyasına dönüştü. İddianameye konu olan ihalelerin gerçekleştiği kurumlar şunlar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü

Efeler Belediyesi

Söz konusu dönemdeki iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygunluğu, bilirkişi raporları ve müfettiş incelemeleri ışığında mahkeme heyeti tarafından mercek altına alındı.

İKİ ANA SUÇ VAR

Dava kapsamında yargılanan 33 isim hakkında iki ana suç başlığı altında ceza talep ediliyor. İddianamedeki dağılım şöyle şekillendi:

Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında yer aldığı 25 sanık, ihale süreçlerine usulsüz müdahale edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 8 sanık hakkında ise idari yetkilerini kanuna aykırı şekilde kullanarak görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yargılama yürütülüyor.