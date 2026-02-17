İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar listesi şöyle:
Hakan TUNÇELLİ
Sırrı Murat DALKILIÇ
Rıza Kaan TANGÖZE
Murat CEVAHİROĞLU
Barış TALAY
Hakan KAKIZ
Kemal DOĞULU
Murat ÖZTÜRK
Murathan KURT
Nailcan KURT
Alihan TAŞKIN
Tolga SEZGİN
Ramazan BAYAR
Aygün AYDIN
Buse Görkem NARCI
İsmail HACIOĞLU
Furkan Koçan
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları sırasında, 52,46 gram "marihuana" yakalandı.