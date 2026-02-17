Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum

TAPU SORUNU YAŞANAN ARAZİLER İÇİN YENİ ADIM
Orman vasfını yıllar önce kaybetmesine rağmen hâlâ “orman” görünen ve 2B kapsamında da olmayan araziler için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Amaç, mülkiyet belirsizliğini tamamen ortadan kaldırmak.
ORMAN KADASTROSUNDAN ÇIKARILACAK
Düzenleme kapsamında bu araziler orman kadastrosundan çıkarılarak genel kadastroya alınacak. Böylece tapu ve devir işlemlerinin önündeki en büyük engel kalkacak.
KANUN TEKLİFİ HAZIR
Teklif, AK Parti tarafından hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Yasalaşması halinde hem vatandaşlar hem kamu kurumları rahatlayacak.
KONUT VE YERLEŞİM ALANLARI NETLEŞECEK
Üzerinde konut, işyeri ve çeşitli yapılar bulunan, ancak tapuda hâlâ “orman” görünen yaylak, mera ve yerleşim alanlarındaki mülkiyet anlaşmazlıkları çözüme kavuşacak.
EN ÇOK ETKİLENECEK İLLER
Düzenlemeden özellikle şu illerdeki vatandaşlar etkilenecek:
Ankara, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin.
DSİ VE ORMAN ARAZİLERİ DE KAPSAMDA
Düzenleme yalnızca orman arazilerini değil; Gölet, baraj, göl ve akarsu yatakları gibi,
kontrolü Devlet Su İşleri’nde olan ancak kentleşmeyle niteliğini kaybeden alanları da kapsıyor.
HUKUKİ STATÜ NETLEŞECEK
Kentleşme nedeniyle fiilen yerleşime açılmış ancak kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen taşınmazların hukuki statüsü netleşecek.
KADASTRO HATALARI DÜZELTİLECEK
Kadastro hatasıyla orman gösterilen yerleşimler, yanlışlıkla orman sınırına dahil edilen parseller ve imar planında yer almasına rağmen tapuda “orman şerhi” bulunan alanlardaki belirsizlikler giderilecek.
MÜLKİYET BELİRSİZLİĞİ SONA ERECEK
Teklif ile fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecek, vatandaşların mülkiyet hakkına ilişkin yaşadığı belirsizlikler sona erecek.