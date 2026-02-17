Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum

TAPU SORUNU YAŞANAN ARAZİLER İÇİN YENİ ADIM

Orman vasfını yıllar önce kaybetmesine rağmen hâlâ “orman” görünen ve 2B kapsamında da olmayan araziler için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Amaç, mülkiyet belirsizliğini tamamen ortadan kaldırmak.