Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum

Orman vasfını kaybetmesine rağmen tapuda hâlâ “orman” görünen araziler için yeni düzenleme geliyor. AK Parti’nin hazırladığı kanun teklifiyle 2B dışında kalan yerler kadastroya alınacak, tapu ve mülkiyet belirsizliği sona erecek.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 1

TAPU SORUNU YAŞANAN ARAZİLER İÇİN YENİ ADIM

Orman vasfını yıllar önce kaybetmesine rağmen hâlâ “orman” görünen ve 2B kapsamında da olmayan araziler için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Amaç, mülkiyet belirsizliğini tamamen ortadan kaldırmak.

1 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 2

ORMAN KADASTROSUNDAN ÇIKARILACAK

Düzenleme kapsamında bu araziler orman kadastrosundan çıkarılarak genel kadastroya alınacak. Böylece tapu ve devir işlemlerinin önündeki en büyük engel kalkacak.

2 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 3

KANUN TEKLİFİ HAZIR

Teklif, AK Parti tarafından hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Yasalaşması halinde hem vatandaşlar hem kamu kurumları rahatlayacak.

3 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 4

KONUT VE YERLEŞİM ALANLARI NETLEŞECEK

Üzerinde konut, işyeri ve çeşitli yapılar bulunan, ancak tapuda hâlâ “orman” görünen yaylak, mera ve yerleşim alanlarındaki mülkiyet anlaşmazlıkları çözüme kavuşacak.

4 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 5

EN ÇOK ETKİLENECEK İLLER

Düzenlemeden özellikle şu illerdeki vatandaşlar etkilenecek:
Ankara, İzmir, Aydın, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin.

5 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 6

DSİ VE ORMAN ARAZİLERİ DE KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca orman arazilerini değil; Gölet, baraj, göl ve akarsu yatakları gibi,
kontrolü Devlet Su İşleri’nde olan ancak kentleşmeyle niteliğini kaybeden alanları da kapsıyor.

6 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 7

HUKUKİ STATÜ NETLEŞECEK

Kentleşme nedeniyle fiilen yerleşime açılmış ancak kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen taşınmazların hukuki statüsü netleşecek.

7 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 8

KADASTRO HATALARI DÜZELTİLECEK

Kadastro hatasıyla orman gösterilen yerleşimler, yanlışlıkla orman sınırına dahil edilen parseller ve imar planında yer almasına rağmen tapuda “orman şerhi” bulunan alanlardaki belirsizlikler giderilecek.

8 9
Tapuda yeni dönem: Milyonlarca araziyi ve sahibini ilgilendiriyor; 2b arazilerde son durum - Resim: 9

MÜLKİYET BELİRSİZLİĞİ SONA ERECEK

Teklif ile fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecek, vatandaşların mülkiyet hakkına ilişkin yaşadığı belirsizlikler sona erecek.

9 9
