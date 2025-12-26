CHP'den AKP'ye geçmesina tepki yağan Özlem Çerçioğlu'nun belediye çalışanlarını AKP üyeliğine zorladığı iddia edildi. Belediyenin basın biriminde çalışan İlayda Korkulu, Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydındenge'den Selime Aydemir'in haberine göre; Korkulu, 28 Kasım’da belediye tarafından AKP'ye üyeliğine zorlandığını ve mobbinge uğradığını öne sürdü.

'İŞİMDEN, EKMEĞİMDEN OLDUM'

Korkulu, avukatı Mustafa Dinç ile birlikte adliye önünde sürece ilişkin basın açıklaması yaptı.

Korkulu, “Bugün burada sizlerin önünde hakkımı savunmak, benim gibi ekmeğiyle oynanan bir çok çalışma ve dava arkadaşım için suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü Atatürk’ün mirası, biat edenlerin değil hakkını arayanların mirasıdır. Susmak, bu tür uygulamaların yaygınlaşmasını ortak olmaktır. Ben susmayacağım. 28 Kasım’da AKP üyeliğine zorlandım. 'Üye olmayacağım' dedikten sonra da zorbalandım, mobbinge uğradım. Bugün gelinen noktada ise iş akdim sonlandırıldı. İşimden, ekmeğimden oldum” dedi.