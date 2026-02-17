Türkiye yetiştirmediği üründen milyonlarca dolar kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 2021 senesinde 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023 yılında 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024 yılında ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara ulaştı.