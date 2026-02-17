Kakao dünyada en çok tüketilen besinler arasında yer alıyor. Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yetiştirilen kakao, Türkiye'de ise Akdeniz bölgesinde hobi amaçlı üretimi yeni yeni denenmeye başlanıyor.
Türkiye yetiştirmediği üründen milyonlarca dolar kazandı
Türkiye'de, iklim koşulları sebebiyle yetiştirilemeyen kakaonun ihracatı, 2021-2025 döneminde 2 kat artarak, geçen sene 1 milyar 664 milyon 947 bin dolara kadar çıktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.Baran Yalçın
Türkiye, kakao ticaretini ham ve kullanıma hazır hale getirilmiş olmak için iki yöntemle ele alıyor. Pek çok kullanım alanıyla kakaonun Türkiye'de işlenerek, nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu yöntemle yurt dışı pazarlara açılması da ihracat verilerini etkiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 2021 senesinde 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023 yılında 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024 yılında ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara ulaştı.
Geçen sene ise söz konusu ihracat miktarı, 1 milyar 664 milyon 947 bin dolarla, tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu yöntemle 2021-2025 döneminde kakao ihracatında ,yüzde 114,7 yükseliş görüldü. Türkiye'nin toplam kakao ihracatı, 5,5 milyar doları aştı.
İHRACATTA ABD, İTHALATTA KOTDİVUAR LİDER
En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelere bakıldığında geçen sene yapılan 1,7 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık 244 milyon dolarının ABD'ye yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi, sırasıyla 175 milyon dolarla Irak, 102,8 milyon dolarla İran, 74,2 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 69,5 milyon dolarla Rusya izledi.
İthalat gerçekleştirilen ülkeler ele alındığında ise geçen sene yapılan toplam 2,2 milyar dolarlık ithalatın, 567 milyon doları Kotdivuar kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Bunu 331,1 milyon dolarla Gana, 297,8 milyon dolarla Hollanda, 143,6 milyon dolarla Almanya ve 122,6 milyon dolarla Belçika takip etti.
Kakaoda 2025 sene sonu itibarıyla en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 5 ülke (milyon dolar) şöyle sıralandı