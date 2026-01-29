Siyasetin tansiyonu düşmüyor. Bu sefer Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası tartışmaları siyasette yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi.

CHP Lideri Özgür Özel bugün İYİ Parti ziyareti esnasında Aziz İhsan Aktaş davası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'li belediyelere rüşvet verdiğini açıklamasını ama hiç bir ispat ortaya koyamamasını eleştirirken, "Aziz İhsan Aktaş 700 yılla yargılanıyor. Adam diyor ki ‘Ben buradaki herkese rüşvet verdim.’ ‘İspatla.’ ‘İspatım yok.’ ‘Suç örgütü kurdum ben’ diyor. ‘Biz Türkiye’deki bütün belediyelerde bu suçu işledik’ diyor. O tutuksuz yargılanıyor. İftira ettikleri tutuklu. Peki söyledikleri içinde kim var? En çok bu işi nerede yapmış? Aydın Büyükşehir’de. O nerede? Tayyip Bey’in kolunun yayında. Tayyip Bey’in dibinde. Tayyip Bey onu övüyor şimdi. Neden? Çünkü Aziz İhsan Aktaş’a iş yaptığı bütün CHP’li belediyelere iftira attırdılar. Aydın’ın iftirasından önce Aydın’a gösterip, ‘Ya Silivri’ye gireceksin, ya AK Parti’ye geçeceksin’ dediler. AK Parti’ye geçti diye hanımefendi el üstünde. Tayyip Bey onu övüyor, ‘Sosyal belediyeciliğin en iyi uygulamasını yapıyor’ diyor. Düne kadar iftira attırıyordu, içeri attırıyordu”

Bu açıklamanın ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan açıklama geldi. Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Çerçioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır.

Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."