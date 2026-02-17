'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ve başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Muhammed Emin Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık, müşteki Beyda Nur Danış ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'YAVUZ BENİM ARKADAŞIM'

Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar savunmasında, "Yavuz Engin beni Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdı. Ben ona zarar gelmesin diye onu uyardım. Yine olsa yine korurum Yavuz benim arkadaşım. İşlemediğim bir suçtan dolayı sanık kürsüsündeyim" dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ise savunmasında, "Dosyanın sanığı değil mağduruyum. Savcının yanına 'Yenidoğan çetesi' deki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil yapılan bir haksızlık için gittim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukat beyanlar sonrası son sözleri alınan sanıklar hakkında beraat talep etti.

5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 6 ay, müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mustafa Kemal Zengin hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Tutuksuz sanık Aylin Arslantatar’ın müşteki Halil Emre Yılmaz’a yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Diğer yandan tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 11 sanık ise suçlamalardan beraat etti.

