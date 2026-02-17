Dünyanın en kalabalık 20 şehri: İstanbul'da bu listede

20- TİANJİN
Ülke: Çin
Nüfus: 14 milyon
Kıta: Asya
20- TİANJİN
Ülke: Çin
Nüfus: 14 milyon
Kıta: Asya
19- MANİLA
Ülke: Filipinler
Nüfus: 14.4 milyon
Kıta: Asya
18- KALKÜTA
Ülke: Hindistan
Nüfus: 15.1 milyon
Kıta: Asya
17- BUENOS AİRES
Ülke: Arjantin
Nüfus: 15.3 milyon
Kıta: Güney Amerika
16- LAGOS
Ülke: Nijerya
Nüfus: 15.4 milyon
Kıta: Afrika
15- KİNŞASA
Ülke: Kongo
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Afrika
14- İSTANBUL
Ülke: Türkiye
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Asya-Avrupa
13- KARACHİ
Ülke: Pakistan
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
12- CHONGQİNG
Ülke: Çin
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
11- NEW YORK CİTY
Ülke: ABD
Nüfus: 18.8 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
10- OSAKA
Ülke: Japonya
Nüfus: 19 milyon
Kıta: Asya
9- MUMBAİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 20.9 milyon
Kıta: Asya
8-PEKİN
Ülke: Çin
Nüfus: 21.3 milyon
Kıta: Asya
7- KAHİRE
Ülke: Mısır
Nüfus: 21.7 milyon
Kıta: Afrika
6- MEXİCO CİTY
Ülke: Meksika
Nüfus: 22.1 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
5- SAO PAULO
Ülke: Brezilya
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Güney Amerika
4- DAKKA
Ülke: Bangladeş
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Asya
3- ŞANGHAY
Ülke: Çin
Nüfus: 28.5 milyon
Kıta: Asya
2- DELHİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 32 milyon
Kıta: Asya
1- TOKYO
Ülke: Japonya
Nüfus: 37.2 milyon
Kıta: Asya