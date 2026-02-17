Yeniçağ Gazetesi
Dünyanın en kalabalık 20 şehri: İstanbul'da bu listede

Dünyanın en kalabalık 20 şehri: İstanbul'da bu listede

Dünya nüfusu hızla artarken, ülke bazında en çok artış gösteren şehirler de merak ediliyor. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehrinin listesi…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
20- TİANJİN

20- TİANJİN

Ülke: Çin

Nüfus: 14 milyon

Kıta: Asya

19- MANİLA

19- MANİLA

Ülke: Filipinler

Nüfus: 14.4 milyon

Kıta: Asya

18- KALKÜTA

18- KALKÜTA

Ülke: Hindistan

Nüfus: 15.1 milyon

Kıta: Asya

17- BUENOS AİRES

17- BUENOS AİRES

Ülke: Arjantin

Nüfus: 15.3 milyon

Kıta: Güney Amerika

16- LAGOS

16- LAGOS

Ülke: Nijerya

Nüfus: 15.4 milyon

Kıta: Afrika

15- KİNŞASA

15- KİNŞASA

Ülke: Kongo

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Afrika

14- İSTANBUL

14- İSTANBUL

Ülke: Türkiye

Nüfus: 15.6 milyon

Kıta: Asya-Avrupa

13- KARACHİ

13- KARACHİ

Ülke: Pakistan

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

12- CHONGQİNG

12- CHONGQİNG

Ülke: Çin

Nüfus: 16.8 milyon

Kıta: Asya

11- NEW YORK CİTY

11- NEW YORK CİTY

Ülke: ABD

Nüfus: 18.8 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

10- OSAKA

10- OSAKA

Ülke: Japonya

Nüfus: 19 milyon

Kıta: Asya

9- MUMBAİ

9- MUMBAİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 20.9 milyon

Kıta: Asya

8-PEKİN

8-PEKİN

Ülke: Çin

Nüfus: 21.3 milyon

Kıta: Asya

7- KAHİRE

7- KAHİRE

Ülke: Mısır

Nüfus: 21.7 milyon

Kıta: Afrika

6- MEXİCO CİTY

6- MEXİCO CİTY

Ülke: Meksika

Nüfus: 22.1 milyon

Kıta: Kuzey Amerika

5- SAO PAULO

5- SAO PAULO

Ülke: Brezilya

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Güney Amerika

4- DAKKA

4- DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

3- ŞANGHAY

3- ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

2- DELHİ

2- DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

1- TOKYO

1- TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

Kaynak: Haber Merkezi
