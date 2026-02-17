Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde %-1,01 değer kaybederek 4.992 dolardan kapanış yapan ons fiyatında gerileme, sınırlı da olsa bugün işlemlerde de devam ediyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın, 4.965 dolara yakın seviyelerden fiyatlanıyor.

17 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI

Altı güne düşüşle başladı. İşte 17 Şubat 2026 Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

Gram altın: 6 bin 968 lira (Alış) - 6 bin 969 lira (Satış)

Çeyrek altın: 11 bin 786 lira (Alış) - 11 bin 941 lira (Satış)

Yarım altın: 23 bin 573 lira (Alış) - 23 bin 809 lira (Satış)

Cumhuriyet altın: 47 bin 1 lira (Alış) - 47 bin 437 lira (Satış)

Son dönemde büyük talebin gözlemlendiği ve hızlı hareketlere sebep olabilen Çin piyasalarının bu hafta resmî tatil sebebiyle kapalı olması, altın fiyatlarındaki volatiliteyi de azaltıyor.

ALTINDA YENİ HEDEF

Öte yandan ons altın fiyatıyla ilgili yeni hedef fiyatlar revize ediliyor. Avustralya merkezli küresel finans kuruluşu ANZ, fiyatların ikinci çeyrekte 5.800 dolara kadar ulaşabileceğini belirtiyor. Bu tahmin, bankanın daha önceki hedefi olan 5.400 doların da üzerinde bulunuyor.

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

FED’den mart ve haziran aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini aktaran ANZ analistleri “Bu da reel faiz oranlarının düşmeye devam etmesini ve altına olan ilginin artırmasını beraberinde getirecek” görüşünü savunuyor. ABD’de düşük gelen son enflasyon verisinin, bu yıl sonuna kadar üçüncü bir faiz indirimi beklentisini de yavaş yavaş öne çıkarmaya başladığı ifade ediliyor.

DİĞER FAKTÖRLER

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin de “muhtemelen” sürebileceğini öngören ANZ analistleri, “ABD Başkanı Trump da gümrük vergilerini tehdit unsuru olarak kullanmaya devam edebilir. Ayrıca FED’e dair şüpheler de devam ediyor. Bu tür bir ortamlar, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklara olan ilgisini yoğunlaştırabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

TOPLAM VARLIKLAR 4 BİN 800 TONU AŞABİLİR

Dünyada altın destekli yatırım fonlarının, toplam hisse senedi ve tahvil varlıklarının %3'ünden daha azını temsil ettiğine de atıfta bulunan ANZ analistleri, “Küçük portföy ayarlamaları bile altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Altın destekli fonlara girişlerin devam etmesini ve toplam varlıkların bu yıl 4.800 tonu aşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

ABD Hazine tahvillerinin de güven sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden analistler, bütün bu gelişmelerin, risklerden korunma aracı olarak altını destekleyebileceğini öngörüyor.