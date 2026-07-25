Kaynak: Haber Merkezi

TBMM'de düne kadar 135 milletvekiliyle temsil edilen CHP'den ayrılan "Yeni Parti", 91 milletvekili ile mecliste ana muhalefet koltuğuna otururken, Kemal Kılıçdaroğlu çizgisindeki CHP'de 44 vekil yola devam edeceğini açıkladı.

Gözler sadece vekil dağılımına değil, belediyelerdeki duruma ve arkadaki derin siyasi akla çevrildi.

Peki Özgür Özel ile yeni yoldan yürümek isteyip CHP'de kalanlar kimler? Bu hamlenin arkasında nasıl bir strateji yatıyor?

ÖZGÜR ÖZEL'İN HAMLESİ VE GRUP YÖNETİMİ STRATEJİSİ

Anadolu Birliği'nde gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası açıklanan isimler, partideki dengelerin nasıl kurulduğunu net bir şekilde gözler önüne serdi. Özgür Özel’in grup başkanlığından istifa etmesi ve diğer üç grup başkan vekili ismin Yeni Parti'yi temsilen mevcut görevlerine devam edeceği belirtildi.

Bu isimler Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir, Yeni Parti'nin grup başkan vekilleri olarak yola devam edecekler. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP ise, kendisiyle siyasete devam diyen vekiller arasından yeni atamaları hızla gerçekleştirecek.

Mutlak butlan kararı öncesi Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin bu ayrışmadaki tavırları ise tablonun netleşmesini sağladı.

CHP’DE İPLER KİMİN ELİNDE?

TBMM'de dün verilen toplu istifalardan önce CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Yaptığım hesaplamalara göre 91 milletvekili Özgür Özel’in, 14-18 arası Kılıçdaroğlu'nun, 26-30 vekilin ise Özgür Özel'in tarafında konumlandığı biliniyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Özgür Özel’in ince bir strateji ile CHP’de konumlandırdığı bu vekiller sayesinde CHP’nin yeni grup başkanı ve başkan vekillerinin de Özgür Özel tarafından belirlenmiş olacağı…Dolayısı ile sayısal varlık ve çoğunluk göz önüne getirildiğinde Yeni Parti ile birlikte CHP de Özel’in kontrolü altında olacak.

Demem o ki Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti’siz CHP mümkün mü?

Süreci hep beraber izleyip göreceğiz…

Devam edecek…