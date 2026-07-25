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Kaynak: ANKA

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı Yeni Parti'nin "Ortak Gelecek İçin" başlıklı parti programı yayımlandı. Program; "Değişim Çağrısı", "Demokrasi, Yönetim ve Adalet", "Kalkınma ve Ekonomi", "Sosyal Devlet" ile "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olmak üzere 5 bölümden oluştu.

Programın "Değişim Çağrısı" başlıklı ilk bölümünde, Türkiye'deki ekonomik ve siyasal düzen eleştirilerek, "Bu kara düzeni değiştireceğiz" ifadesine yer verildi. Yeni Parti'nin yalnızca yeni bir siyasi parti kurmak için değil, "Türkiye'de siyaseti, iktidarı, hayatın işleyişini ve Türkiye'nin kaderini değiştirmek için" yola çıktığı belirtildi.

Partinin iktidar hedefinin yalnızca yöneten kişilerin değişmesi anlamına gelmediği kaydedilen programda, "Devletin işleyişini, ekonominin önceliklerini, siyasetin dilini ve iktidarla yurttaş arasındaki ilişkiyi değiştirme iradesidir" denildi.

ALTI OK VE ÇAĞDAŞ SOSYAL DEMOKRASİ VURGUSU

Programda partinin temel dayanağının, ulusal egemenliği esas alan Cumhuriyet'in kurucu felsefesi olduğu belirtildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsız, demokratik ve egemen Türkiye idealinin partinin temel yol göstericisi olduğu ifade edildi.

Yeni Parti'nin cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilikten oluşan 'Altı Ok'u benimsediği kaydedilen programda, partinin siyasal anlayışının çağdaş sosyal demokrat değerlerden beslendiği bildirildi.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ HEDEFİ

Yeni Parti'nin yönetim sistemine ilişkin hedefleri arasında, kuvvetler ayrılığını esas alan parlamenter sisteme geçilmesi yer aldı. Meclis'in yasama ve denetim yetkilerinin güçlendirileceği, hükümetin parlamentoya karşı sorumlu ve denetlenebilir olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız, birleştirici ve sembolik anayasal sınırlar içinde yeniden tanımlanacağı belirtilirken kadınların ve gençlerin siyasette eşit temsili için bağlayıcı mekanizmaların kurulacağı kaydedildi.

Programda, siyasi etik yasası çıkarılması, siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması, seçim barajının düşürülmesi ve parti içi demokrasinin güçlendirilmesi hedeflerine de yer verildi.

"KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERİLECEK"

Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinin güçlendirileceği, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın tam olarak uygulanacağı kaydedildi.

Kesinleşmiş yargı kararı olmadan seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınmasına izin verilmeyeceği belirtilen programda, kayyum uygulamalarına son verileceği bildirildi.

Kent planlamasının bilimsel, ekolojik, sosyal ve katılımcı esaslarla yapılacağı ifade edilerek, "Kente karşı suç" kavramının hukuk sistemine kazandırılacağı kaydedildi.

PLANLI EKONOMİ VE KALKINMACI DEVLET

Ekonomi programının verimlilik temelli, adil, planlı, yeşil, dijital ve kapsayıcı bir kalkınma anlayışına dayandığı belirtildi. Devletin ekonomide düzenleyen, denetleyen, yatırım yapan ve stratejik alanlarda öncülük eden bir aktör olacağı kaydedildi.

Sanayi, tarım, enerji, teknoloji, eğitim, istihdam ve çevre politikalarını birlikte ele alacak ulusal planlama kapasitesi oluşturulacağı bildirildi. Kamu alımları ve teşvik sisteminin stratejik hedeflere göre yeniden düzenleneceği; yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, uzay teknolojileri ve ileri malzeme teknolojilerinin öncelikli alanlar arasında olacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığının sağlanacağı, dolaylı vergilerin kademeli olarak azaltılacağı ve vergi sisteminin adalet temelinde yeniden düzenleneceği kaydedildi.

Kamu zararına yol açan garantili kamu-özel işbirliği modellerinin terk edileceği; köprü, otoyol ve altyapı yatırımlarında şeffaflık ile kamu yararının esas alınacağı ifade edildi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE YENİDEN TARAF OLUNACAK"

Programda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olacağı ve sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanacağı bildirildi.

Kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında eşit temsili için mevzuat değişikliği yapılacağı, pozitif ayrımcılık ve kota uygulamalarının güçlendirileceği belirtildi.

Kadın sığınakları, danışma merkezleri, cinsel şiddet kriz merkezleri ve 7 gün 24 saat hizmet verecek şiddet hattından oluşan bir mücadele mekanizması kurulacağı ifade edildi. ILO'nun çalışma hayatında şiddet ve tacizle mücadeleyi düzenleyen 190 sayılı sözleşmesinin yürürlüğe konulacağı kaydedildi.

AB ÜYELİK SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Dış politikada Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesinin esas alınacağı belirtilerek, Türkiye'nin Batı İttifakı içindeki etkinliğinin güçlendirileceği bildirildi.

Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılacağı, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncelleneceği; Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, AGİT ve NATO'daki etkinliğin artırılacağı kaydedildi.

Rusya, Çin ve diğer ülkelerle dengeli ve eşitlik temelinde ilişkiler geliştirileceği belirtildi. KKTC'nin siyasi eşitliği, egemenliği ve uluslararası hukuktan doğan haklarının savunulacağı ifade edildi.