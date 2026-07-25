Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Meclis'ten geçti, işte vergi oranları

Peki bu durum pazar genelinde hangi araçları nasıl etkileyecek?

Citroën Ami, Fiat Topolino ve Opel Rocks-e Gibi Mikro Araçlar: Motor güçleri 6 kW civarında olan bu L sınıfı şehir içi mobilite araçları, 4 kW sınırının üzerinde kaldıkları için doğrudan 30.000 TL taban ÖTV kapsamına dahil edildi. (Motor gücü 4 kW’ın altında kalan çok hafif araçlar ise muaf tutuldu.)

Giriş Segmenti Otomobiller (Dacia Spring, Citroën ë-C3, Fiat Egea, Renault Clio): Türkiye’deki sıfır km binek araç fiyatları ve mevcut vergi matrahları göz önüne alındığında, en uygun fiyatlı otomobillerde bile oluşan %80’lik ÖTV tutarı halihazırda 100.000 TL’nin oldukça üzerindedir. Dolayısıyla bu kural, mevcut otomobil fiyatlarında doğrudan bir artış yaratmayacak; ancak pazara girebilecek ultra ucuz ithal modeller için bir alt vergi sınırı oluşturacak.

Togg T10X, Tesla Model Y ve BYD Gibi Stratejik Elektrikli Modeller: Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı’na tanınan batarya kapasitesi, menzil, çekiş sistemi ve emisyona göre vergi farklılaştırma yetkisi; önümüzdeki dönemde yerli üretimi teşvik eden ve ithal elektrikli araç pazarını teknik kriterlere göre yeniden şekillendiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.



Sıfır Araç Fiyatları ve Elektrikli Dönüşüm Nasıl Etkilenecek?



Kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte binek otomobiller için asgari maktu ÖTV alt sınırı 100.000 TL, motor gücü 4 kW ve üzeri olan L sınıfı elektrikli araçlar için ise 30.000 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, araçlardan alınacak vergi tutarının belirlenen bu taban rakamların altına düşmemesini hukuki güvenceye alıyor.