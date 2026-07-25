Yasalaşan düzenlemeyle binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak amacıyla üretilen diğer motorlu taşıtlarda uygulanacak asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin liradan az olamayacak. L sınıfında yer alan ve kapsama giren motosikletler için ise bu taban tutar 30 bin lira olarak belirlendi.
Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi: Meclis'ten geçti, işte vergi oranları
Otomobil ve motosiklet piyasasında dengeleri baştan aşağı değiştirecek dev vergi paketi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu'ndan geçen yeni ÖTV düzenlemesiyle binek otomobillerde uygulanacak en düşük maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. İşte detaylar...Cemile Kurel
Belirlenen bu asgari vergi tutarları, her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda otomatik olarak güncellenecek.
Çekiş Sistemi Ve Batarya Kapasitesi De Kriter Oldu
Yeni düzenleme sadece taban fiyat getirmekle kalmadı, vergilendirme mantığını da baştan yazdı. Artık ÖTV hesaplaması yapılırken yalnızca motor silindir hacmi değil, araçların çekiş sistemi de doğrudan dikkate alınacak.
Bununla birlikte; motor gücü, batarya kapasitesi, menzil, emisyon değeri, araç sınıfı ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi teknik özelliklere göre farklılaştırılmış vergi uygulamalarının önü tamamen açıldı.
Hangi Araçlar Vergi Tabanının Dışında Kaldı?
Kanundaki istisnalar da netleşti. T sınıfında yer alan traktörler ile L sınıfında bulunan içten yanmalı motorlu belirli araçlar ve motor gücü 4 kW'ın altında yer alan elektrikli araçlar asgari maktu vergi uygulamasının dışında tutuldu.
Buna karşın, motor gücü 4 kW ve üzerinde olan elektrikli L sınıfı araçlar ile tüm binek otomobiller yeni sistemin kapsamına girdi.
Cumhurbaşkanı’na '10 Kat Artırma' Ve Sıfırlama Yetkisi
Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı'na vergi oranları ve maktu tutarlar üzerinde geniş yetkiler tanındı.
Cumhurbaşkanı; araçların çekiş sistemi, batarya kapasitesi, menzil, emisyon türü ve motor gücü gibi parametreleri dikkate alarak farklı matrah ve vergi oranları belirleyebilecek.
Ayrıca mevcut asgari maktu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisine sahip olacak.
Peki bu durum pazar genelinde hangi araçları nasıl etkileyecek?
Citroën Ami, Fiat Topolino ve Opel Rocks-e Gibi Mikro Araçlar: Motor güçleri 6 kW civarında olan bu L sınıfı şehir içi mobilite araçları, 4 kW sınırının üzerinde kaldıkları için doğrudan 30.000 TL taban ÖTV kapsamına dahil edildi. (Motor gücü 4 kW’ın altında kalan çok hafif araçlar ise muaf tutuldu.)
Giriş Segmenti Otomobiller (Dacia Spring, Citroën ë-C3, Fiat Egea, Renault Clio): Türkiye’deki sıfır km binek araç fiyatları ve mevcut vergi matrahları göz önüne alındığında, en uygun fiyatlı otomobillerde bile oluşan %80’lik ÖTV tutarı halihazırda 100.000 TL’nin oldukça üzerindedir. Dolayısıyla bu kural, mevcut otomobil fiyatlarında doğrudan bir artış yaratmayacak; ancak pazara girebilecek ultra ucuz ithal modeller için bir alt vergi sınırı oluşturacak.
Togg T10X, Tesla Model Y ve BYD Gibi Stratejik Elektrikli Modeller: Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı’na tanınan batarya kapasitesi, menzil, çekiş sistemi ve emisyona göre vergi farklılaştırma yetkisi; önümüzdeki dönemde yerli üretimi teşvik eden ve ithal elektrikli araç pazarını teknik kriterlere göre yeniden şekillendiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Sıfır Araç Fiyatları ve Elektrikli Dönüşüm Nasıl Etkilenecek?
Kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte binek otomobiller için asgari maktu ÖTV alt sınırı 100.000 TL, motor gücü 4 kW ve üzeri olan L sınıfı elektrikli araçlar için ise 30.000 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, araçlardan alınacak vergi tutarının belirlenen bu taban rakamların altına düşmemesini hukuki güvenceye alıyor.