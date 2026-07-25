Son dönemde gerçekleştirdiği stratejik satın almalarla dikkatleri üzerine çeken Re-Pie Portföy Yönetimi, rotasını bu kez mobilya sektörüne çevirdi.
En büyükler arasında yer alan Türk mobilya şirketi satıldı: Yeni sahipleri belli oldu
Türkiye'nin en büyük mobilya firmaları arasında yer alan Vivense resmen satıldı. Vivense'nin yeni sahipleri belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...Gülsüm Hülya Sundu
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Türkiye’nin en büyük mobilya ve ev eşyası platformlarından biri olan Vivense, Re-Pie Portföy tarafından satın alınıyor. Rekabet Kurumu onayları ve anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, 2013 yılında kurulan şirket üçüncü kez el değiştirmiş olacak.
Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, ilk büyük el değiştirmesini 2020 yılında yaşamıştı. Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l adlı fon aracılığıyla ünlü Türk yatırım fonu Actera, şirkete 130 milyon dolarlık dev bir yatırım yapmıştı.
Geçmişte hissedarları arasında Hasan Aslanoba, Earlybird yönetici ortağı Evren Üçok, Trendyol kurucu ortaklarından Cem Sertoğlu ve ABD'li girişimci Fabrice Grinda gibi ekosistemin önemli isimlerini barındırıyordu.
Vivense'te, yeni anlaşmayla birlikte hem hissedarlık yapısı hem de yönetim tamamen Re-Pie Portföy'e geçecek.
Altı yıl önce 23 şehirde 54 satış noktasıyla faaliyet gösteren Vivense, bugün operasyonlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında genişletmiş durumda.
Geçmişte Almanya ve İngiltere pazarında da boy gösteren markanın an itibarıyla Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'da aktif satış ağı bulunuyor. Türkiye genelinde ise 50'ye yakın şehirde, 100'den fazla mağaza ile doğrudan tüketiciyle buluşuyor.
Emre Çamlıbel, Mehmet Ali Ergin ve Caner Bingöl ortaklığında 2015 yılında kurulan ve 2017'de Türkiye’nin ilk Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu hayata geçiren Re-Pie Portföy, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana 100'ü aşkın fon ve şirkete yatırım yapan şirketin portföy büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 95,5 milyar lirayı aşmış durumda.
Geçtiğimiz yıl (2024) muhafazakar giyim e-ticaret platformu Modanisa’yı bünyesine katan Re-Pie, bu yıl içerisinde de Birlik Mensucat ve TGS Dış Ticaret hamleleriyle pazar payını genişletmeye devam ediyor.