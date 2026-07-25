En büyükler arasında yer alan Türk mobilya şirketi satıldı: Yeni sahipleri belli oldu

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre; Türkiye’nin en büyük mobilya ve ev eşyası platformlarından biri olan Vivense, Re-Pie Portföy tarafından satın alınıyor. Rekabet Kurumu onayları ve anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, 2013 yılında kurulan şirket üçüncü kez el değiştirmiş olacak.