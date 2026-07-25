Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji, 25 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre; yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışlar, fırtına ve toz taşınımı etkili oluyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Sabah Saatleri (06:00 - 12:00):

Yağışlar Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Göller Yöresi ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması beklenirken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de rüzgarın saatte 40-60 km fırtına şeklinde eseceği ve bölgede toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Öğle Saatleri (12:00 - 18:00):

Yağışlı sistem etkisini artırarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde yayılacak. Kuvvetli sağanak yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş hattında etkili olması bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek rüzgarla birlikte Güneydoğu’da toz taşınımı devam edecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Akşam Saatleri (18:00 - 24:00):

Yağışlar Ege ve Batı Akdeniz’de etkisini kaybederken; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak şeklinde sürecek. Kuvvetli yağışların Orta Karadeniz ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde yoğunlaşması öngörülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise havanın açması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Gece Saatleri (00:00 - 06:00):

Yağışlı sistemin etki alanı daralacak. Kuvvetli yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz genelinde devam etmesi; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Hatay çevresinde ise gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor. Yurdun güney ve doğu bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

25 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu ve bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Konya, Sivas çevreleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KONYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor

NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun çevrelerinde kuvvetli, Orta Karadeniz'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batısı parçalı diğer yerler az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık geçecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtına, Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7,; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 6kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatleri ile akşam saatleri akşam saatleri arasında 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m doğusu öğle 4,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: 51 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdandan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 Görüş: İyi.

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