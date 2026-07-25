Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte Türk siyasi tarihinde de bir ilk yaşandı. Yeni Parti kurulduğu gün, TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna geldi.
Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında
Özgür Özel ve arkadaşlarının mutlak butlan kararı sonrası "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız" söylemi Yeni Parti'nin ilanıyla sonuçlandı. Lozan'ın 103. yıl dönümünde Atatürk'ün kurdurduğu Anadolu Kulübü'nde Türkiye'nin 190. siyasi partisi kuruldu.Aykut Metehan
TBMM'de temsil edilen en büyük ikinci parti YENİ Parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP 5. siyasi parti konumuna geldi. CHP ayrıca TBMM Başkanvekili de çıkaramayacak
YENİ Parti'nin kurulmasının ardından kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında seçimlere girebilme yeterliliğinin nasıl kazanılacağı geliyor.
Bir siyasi partinin seçimlere katılma hakkı elde etmesinin şartları "Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinde açıklanıyor.
İşte seçimlere katılabilme hakkı için YENİ Parti'nin izlemesi gereken adımlar:
Bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için, Türkiye'de en az 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması gerekiyor.
1 ilde teşkilatlanmak; il ve o ilin ilçelerinin en az 3'te 1'inde teşkilatlanması anlamına geliyor.
Yani 9 ilçeli bir ilin en az 3 ilçesinde ve il örgütünde teşkilatlanmak gerek.
Ancak seçimlere girebilme hakkı elde etmek için bu yeterli değil. 41 ilde teşkilatlanmanın yanı sıra partilerin 1 büyük kongre yapması gerekiyor.
Özel ve arkadaşlarının belki de en çok çekindiği madde ise kuşkusuz ki "Seçimlerden en az 6 oy önce kurulmuş olma" gerekliliği.
Yeni Parti'nin 41 il ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlayıp, büyük kongresini yaptığı takdirde seçimlere girebilmesi için 1 şart kalıyor.
Partilerin seçimlerden en az 6 ay önce kurulmuş olması gerekiyor. Bu noktada 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, 24 Ocak 2027'den önceki seçimlere katılamıyor.
Erdoğan'ın "baskın seçim" ihtimaline karşı ise Yeni Parti çözümsüz değil. Özgür Özel yedek bir partinin hazırda bekletildiği ve baskın bir seçime karşı hazırlıklı olduklarını söylüyor.
Son olarak, seçimlerden 6 önce kurulmuş olmak da yeterli değil. Parti en az 41 ildeki teşkilatlanmasını da seçimlerden en az 6 ay önce tamamlaması gerekiyor