Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında

Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında

Özgür Özel ve arkadaşlarının mutlak butlan kararı sonrası "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız" söylemi Yeni Parti'nin ilanıyla sonuçlandı. Lozan'ın 103. yıl dönümünde Atatürk'ün kurdurduğu Anadolu Kulübü'nde Türkiye'nin 190. siyasi partisi kuruldu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 1

Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte Türk siyasi tarihinde de bir ilk yaşandı. Yeni Parti kurulduğu gün, TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna geldi.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 2

TBMM'de temsil edilen en büyük ikinci parti YENİ Parti olurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP 5. siyasi parti konumuna geldi. CHP ayrıca TBMM Başkanvekili de çıkaramayacak

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 3

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında seçimlere girebilme yeterliliğinin nasıl kazanılacağı geliyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 4

Bir siyasi partinin seçimlere katılma hakkı elde etmesinin şartları "Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinde açıklanıyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 5

İşte seçimlere katılabilme hakkı için YENİ Parti'nin izlemesi gereken adımlar:

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 6

Bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için, Türkiye'de en az 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması gerekiyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 7

1 ilde teşkilatlanmak; il ve o ilin ilçelerinin en az 3'te 1'inde teşkilatlanması anlamına geliyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 8

Yani 9 ilçeli bir ilin en az 3 ilçesinde ve il örgütünde teşkilatlanmak gerek.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 9

Ancak seçimlere girebilme hakkı elde etmek için bu yeterli değil. 41 ilde teşkilatlanmanın yanı sıra partilerin 1 büyük kongre yapması gerekiyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 10

Özel ve arkadaşlarının belki de en çok çekindiği madde ise kuşkusuz ki "Seçimlerden en az 6 oy önce kurulmuş olma" gerekliliği.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 11

Yeni Parti'nin 41 il ve ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlayıp, büyük kongresini yaptığı takdirde seçimlere girebilmesi için 1 şart kalıyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 12

Partilerin seçimlerden en az 6 ay önce kurulmuş olması gerekiyor. Bu noktada 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti, 24 Ocak 2027'den önceki seçimlere katılamıyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 13

Erdoğan'ın "baskın seçim" ihtimaline karşı ise Yeni Parti çözümsüz değil. Özgür Özel yedek bir partinin hazırda bekletildiği ve baskın bir seçime karşı hazırlıklı olduklarını söylüyor.

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Yeni Parti'yi bekleyen 23 Ocak 2027 tehlikesi: Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında - Resim: 14

Son olarak, seçimlerden 6 önce kurulmuş olmak da yeterli değil. Parti en az 41 ildeki teşkilatlanmasını da seçimlerden en az 6 ay önce tamamlaması gerekiyor

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