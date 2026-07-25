Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurucuları, Anıtkabir'i ziyaret etti

YENİ Parti'nin adının yer aldığı çelenk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının da yer aldığı mozoleye bırakıldı.

Özel daha sonra saat 12.00'de Anadolu Kulübü'nde Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek. PM'nin onayıyla Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri görevlerine başlayacak.

Özgür Özel ve 90 CHP'li milletvekili dün partilerinden istifa ederek YENİ Parti'yi kurmuşlardı.

Özel, YENİ Parti'nin genel başkanı olarak seçilmiş, 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenmişti.

Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından konuşan Özgür Özel, şunları söylemişti:

Yarın saat 11.00'de Kurucular Kurulumuz ile birlikte Anıtkabir'de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız, İsmet Paşa'mızın huzurunda olacağız. Yarın saat 12.00'de ilk Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Parti Meclisi'mizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Salı günü Meclis'te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15.00 itibarıyla TBMM'nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul'daki yerimizi hem de Meclis'teki yerimizi alacağız