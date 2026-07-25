Yargıtay, kamuda istihdam edilip çalışmaya devam eden emeklileri yakından ilgilendiren kritik bir emsal karara imza attı. Yıllardır süren ve mahkemeler arasında görüş ayrılıklarına neden olan hukuki süreçte son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. Yargıtay, aile hekimi olarak görev yapanların emekli aylığı alması hukuken mümkün olmadığına karar verdi
Yargıtay’dan emekli maaşı kararı: SGK tüm parayı geri istedi
Yargıtay, emeklileri ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Bu karar ile çalışan bir emeklinin emekli alması tarihe karışacak. Yargıtay, SGK'yı haklı bularak tüm parayı geri istedi.Gülsüm Hülya Sundu
Birgün'de yer alan habere göre; Olayın geçmişi, 2002 yılında serbest hekimlik yaparken emekli aylığı bağlanan bir yurttaşın, 2008 yılında aile hekimi olarak çalışmaya başlamasına dayanıyor.
Emekli doktorun aile hekimi olarak görev yaptığını 2016 yılında fark eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödenen emekli aylığını derhal durdurdu.
Kurum, geriye dönük yaptığı hesaplamayla emekli hekime 111 bin 855 TL borç çıkardı. Bunun üzerine mağdur olduğunu belirten doktor, SGK işleminin iptal edilmesi ve kesilen aylıklarının faiziyle geri ödenmesi talebiyle yargı yoluna başvurdu.
Davanın ilk durağı olan İlk Derece Mahkemesi, doktoru haklı buldu. Mahkeme, aile hekimlerinin Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tâbi olduğunu belirterek ortada SGK aleyhine bir kayıp olmadığına hükmetti.
Karara itiraz eden SGK dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf, aile hekimlerinin Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak bağımsız çalışan statüsünde olduklarını, kendi personellerinin işvereni konumunda bulunduklarını vurgulayarak ilk derece mahkemesinin kararını esastan doğru buldu
Ancak vekalet ücretinin hesaplanma usulündeki bir hata nedeniyle dosyada yeniden hüküm kurulmasına karar verdi.
Pes etmeyen SGK, dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin aksine SGK'yı haklı bularak emekli aylığının kesilmesinin ve ödenen paraların geri alınmasının yasal bir zorunluluk olduğuna hükmetti.
Daire, sadece doktorun bu süreçte "kasıtlı bir eylemi olmadığı" gerekçesiyle borcun yeniden hesaplanmasını istedi.
Ancak İstinaf Mahkemesi kendi kararının arkasında durarak Yargıtay’ın bozma kararına direndi. İstinaf, kendi adına bağımsız çalışan statüsündeki aile hekimlerinin emekli aylığı alırken hangi statüye tâbi olacakları konusunda Yargıtay kararları arasında çelişkiler bulunduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini savundu.
Mahkemeler arasındaki bu direnme ve uyuşmazlık üzerine dosya, yargının en üst başvuru mercilerinden biri olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na (YHGK) geldi.
Dosyayı kapsamlı şekilde inceleyen Genel Kurul, İstinaf Mahkemesi’nin direnme kararını oy çokluğuyla bozarak davaya son noktayı koydu.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Kişilerin emekli aylığı kesilmeksizin aile hekimi olarak çalışmaya devam etmesi yasal olarak mümkün değildir" dedi.
Bu kesin hükümle birlikte dosya, son işlemlerin yapılması için yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Bu emsal karar, halihazırda hem emekli maaşı alıp hem de kamuda aile hekimliği sözleşmesiyle çalışan binlerce sağlık personelini doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor.