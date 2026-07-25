Yargıtay’dan emekli maaşı kararı: SGK tüm parayı geri istedi

Bu kesin hükümle birlikte dosya, son işlemlerin yapılması için yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Bu emsal karar, halihazırda hem emekli maaşı alıp hem de kamuda aile hekimliği sözleşmesiyle çalışan binlerce sağlık personelini doğrudan etkileyecek bir nitelik taşıyor.