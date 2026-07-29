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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti lideri Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Geçtiğimiz hafta cuma namazı öncesinde çekildiği belirtilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin paylaşılma amacı üzerinden farklı yorumlar yapıldı.

Özgür Özel’in abdest alırken görüntülendiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışma büyüdü. Bir kesim, görüntülerin Özel’in siyasi kimliği üzerinden dini bir mesaj vermek amacıyla “bilinçli şekilde servis edildiğini” öne sürerken, bazı kullanıcılar ise Özel’in görüntülerden haberdar olmadığını savundu.

Görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci yazar Mehmet Ali Güller, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu abdest alma görüntüsü değil, dini siyasete alet etme görüntüsüdür. Bu iktidara benzeyerek iktidarla mücadele edilebileceğini sanma yanlışının görüntüsüdür. Bu dini vecibeden ziyade, kamuoyuna propaganda görüntüsüdür” ifadelerini kullandı.

“DİNİN SİYASETE ALET EDİLMEMESİ GEREKİR”

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da görüntülere ilişkin değerlendirmesinde Özel’in ibadet hakkına vurgu yaparken, görüntülerin yayımlanmasının farklı bir tartışmayı beraberinde getirdiğini belirtti.

Yavuz, “Abdest alması da, namaz kılması da hakkıdır, saygındır ama bunu yayımlamak başka bir amacı ima eder. Dinin siyasete alet edilmemesi gerekir. Sağcılar yapıyor biraz da biz yapalım demek kabul edilen bir söylem olmamalıdır. Sahicilik sorunu yaratır. Bende yarattı” dedi.

“MUHALEFETİ DE DEĞİŞTİRDİ”

Gazeteci Zafer Şahin ise Özel’in abdest aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Recep Tayyip Erdoğan, 25 yılda sadece Türkiye’nin çehresini değil, muhalefeti de değiştirdi” yorumunda bulundu.