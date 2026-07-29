Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi

İLK ADAY MIMOVIC

Ayrılık ihtimali en yüksek isimlerden birinin Ognjen Mimovic olduğu belirtildi.

21 yaşındaki Sırp sağ bekin geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak. Mimovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.