Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında oluşan fazlalık nedeniyle birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda sarı lacivertli yönetimin ilk etapta 5 futbolcunun biletini kestiği iddia edildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 1

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılık listesi şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim ile teknik direktör İsmail Kartal'ın, yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda beş futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 2

5 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK PLANI

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılık süreci hız kazandı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe ilk etapta 5 oyuncuyla ayrılık kararı aldı.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 3

İLK ADAY MIMOVIC

Ayrılık ihtimali en yüksek isimlerden birinin Ognjen Mimovic olduğu belirtildi.

21 yaşındaki Sırp sağ bekin geleceğiyle ilgili gelecek teklifler masaya yatırılacak. Mimovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 4

LIVAKOVIC VE AMRABAT'A TEKLİF BEKLENİYOR

Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yapılacak resmi girişimlerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat için de gelecek tekliflere açık kapı bırakılacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 5

BECAO DA LİSTEDE

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık oynayarak tamamlayan Rodrigo Becao da ayrılacaklar listesinde başı çekiyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 6

DIEGO CARLOS İHTİMALİ YÜKSEK

Şu ana kadar gelen teklifler Fenerbahçe'nin beklentisinin altında kalsa da Diego Carlos'un da takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: 5 futbolcunun bileti kesildi - Resim: 7

2028'E KADAR SÖZLEŞMELERİ BULUNUYOR

Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao ve Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

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