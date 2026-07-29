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CHP’ye yönelik butlan ve ardından YENİ Parti’nin kurulması ile Türk siyasetinde yaşanan kırılmalara bir yenisi daha eklendi.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Davutoğlu, kararını gerçekleştirdiği özel bir görüşmede Selçuk Özdağ'a iletti. Kulislerde, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi arasında kurulması planlanan siyasi ittifakta cumhurbaşkanı adaylığı için Ali Babacan isminin ön plana çıkarılmasına tepki gösterdiği konuşulurken, söz konusu iddialara ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Ayrıntılar gelecek...