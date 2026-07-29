Kanadalı dev şirket SIA Wealth Management'ın baş piyasa stratejisti Colin Cieszynski, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasaları ve enflasyon beklentileri üzerinde yarattığı dalgalanmaya dikkat çekerek piyasa dinamiklerini değerlendirdi.
Kanadalı dev şirket SIA Wealth Management altında rakam verdi: Altının 2026’yı bitireceği seviye açıklandı
SIA Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Colin Cieszynski, savaş riskleri ve enflasyon baskısı nedeniyle Fed'in olası tutumunu ve bu tutumun altına yansımasını değerlendirdi.Utku Beycan
Kitco News’e açıklamalarda bulunan Cieszynski, bölgesel belirsizlikler ile fiyat istikrarı endişelerinin altın pozisyonları açısından ciddi bir risk unsuru oluşturduğunu belirtti.
Değerli metalin geçmişte güçlü bir yükseliş trendi yakaladığını hatırlatan uzman isim, savaş risklerinin önemli ölçüde fiyatlandığını ancak 5.500 dolardan 4.000 dolar seviyesine gerilemenin tüm riskleri tamamen ortadan kaldırmadığını savundu.
Mevcut seviyelerin halen yüksek olduğunu vurgulayan Cieszynski, olası faiz artışlarının piyasada endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin birkaç ay içinde enflasyonu yeniden tırmandırabileceğine işaret eden stratejist, ABD dolarının değer kazanma ihtimalinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.
Çarşamba günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısına değinen Cieszynski, merkez bankasının yakın gelecekte temkinli bir duruş sergilemesini beklediğini belirtti. Yaz boyunca radikal kararlardan kaçınılacağını düşünen uzman, politikaların şekillenmesinde ve yeni tahminlerin açıklanmasında Eylül ayının anahtar rol oynayacağını vurguladı.
Fiyatların dengelenme arayışında olduğunu ifade eden Cieszynski, piyasanın kendisini toparlama sürecinin üç ila altı ay sürebileceğinin altını çizdi. Cieszynski, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) piyasalarda yeni bir sarsıntı oluşturmamak adına en erken Eylül ayına kadar beklemede kalabileceğini bildirdi.
Bu tablonun, altın fiyatlarında sonbahara veya 2027 başlarına kadar yatay bir seyir anlamına gelebileceği ifade edildi. Merkez bankasının Haziran ayındaki enflasyon düşüşünün kalıcı bir eğilim olup olmadığını gözlemlemek istediğini bildiren Cieszynski, İşçi Bayramı sonrasındaki tablonun kararlarda belirleyici olacağını söyledi.
Yaklaşan ara seçimler nedeniyle Ekim toplantısında da bir adım atılmasını öngörmediğini aktaran stratejist, tüm dikkatlerin Eylül ayına çevrildiğini ifade etti.
Çarşamba günkü faiz kararının ardından altın fiyatlarında keskin bir kırılma beklemediğini aktaran Cieszynski, yaz döneminde ve bilanço açıklama sürecinde piyasaları yönlendirecek sert adımlardan kaçınılacağını dile getirdi.
Uzman isim, ons altının bu hafta 3.960 ile 4.170 dolar aralığında seyretmeye devam edeceğini tahmin ederken, Fed kararlarının mevcut bant aralığını bozacak bir etki yaratmasını beklemediğini sözlerine ekledi.