Kanadalı dev şirket SIA Wealth Management altında rakam verdi: Altının 2026’yı bitireceği seviye açıklandı

Fiyatların dengelenme arayışında olduğunu ifade eden Cieszynski, piyasanın kendisini toparlama sürecinin üç ila altı ay sürebileceğinin altını çizdi. Cieszynski, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) piyasalarda yeni bir sarsıntı oluşturmamak adına en erken Eylül ayına kadar beklemede kalabileceğini bildirdi.