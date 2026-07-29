Kaz Dağları'nın Saklı Yamaçlarında Başlayan Gece Yarısı Mesaisi
Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki Agonya Ovası, yıllardır el değmemiş doğasıyla sakladığı o büyük sırrı nihayet araladı. Sanayinin uğramadığı bol oksijenli mikro-klimada örtü altında olgunlaşan bu kırmızı mucize, 70 liralık fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürürken görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kilosu 70 liradan satılıyor, kapış kapış gidiyor: Kaz Dağları'nın eteklerindeki gizli zenginlik
Kaz Dağları'nın sisli eteklerinde, sadece bilenlerin izini sürdüğü o sessiz zenginlik gün yüzüne çıktı. Kilogramı 70 liradan alıcı bulan ve Agonya Ovası'nın kaderini değiştiren bu kırmızı lezzet, Türkiye'nin dev haritasındaki yerini perçinlerken arkasındaki sır perdesi de aralanıyor...Kaynak: İHA
Kaz Dağları'nın Saklı Yamaçlarında Başlayan Gece Yarısı Mesaisi
Rakamların Arkasındaki Devasa Sır: Kentin %94'ü Tek Bir Noktadan!
Bütün bir kentin üretim yükünü tek başına omuzlayan bir coğrafya... Çanakkale genelindeki 16 bin dekarlık alanın 15 bin dekarını sessizce kaplayan Yenice, kentteki 52 bin tonluk dev rekoltenin %94’ünü tek bir noktadan çıkararak ezberleri altüst ediyor.
Sessizce Zirveye Tırmanan Topraklar: %8,5'lik Gizemli Güç
Dönüm başına 3 bin 200 kilogramı aşan inanılmaz verimiyle Agonya Ovası, Türkiye’deki toplam üretimin %8,5'ini tek başına karşılıyor. Çanakkale'yi sessiz sedasız Türkiye 4.'lüğüne taşıyan bu gücün kaynağı ise Kaz Dağları'nın saklı topraklarında gizli.
Yılda Sadece 6 Ay Gün Yüzüne Çıkan Kırmızı Lezzet
Bölgede 120 dekarda organik üretim yapan Hakan Gürsu, bu özel lezzetin sadece Mayıs ile Kasım ayları arasında ortaya çıktığını söylüyor. Yılda sadece 6 ay boyunca gün yüzüne çıkan bu karlı mesai, bölge ekonomisinin en büyük gizli motoru konumunda.
Tarlanın yaşına göre karakter değiştiren bu nazlı ürün, ilk yıl dönümde 3 ton verirken ikinci yılında 4 tona kadar ulaşıyor. Doğanın getirdiği beklenmedik hastalıklara ve yağışlara karşı verilen gece gündüz mücadele ise başarının arkasındaki gizli kahraman.
Formülü Sadece Bu Coğrafyada Saklı: Oksijen, Serinlik ve Buz Gibi Sular
Sıcağa adeta geçit vermeyen bu hassas ürünün sırrı Kaz Dağları'nın ikliminde gizli. Fabrikalaşmadan uzak kalmış bereketli topraklar, dağlardan süzülen tertemiz sular ve yüksek oksijen oranı, ürünün eşsiz aromasına gizli bir dokunuş yapıyor.
Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sezer Akyol, kapya biberle birlikte ilçenin kaderine yön veren bu kırmızı lezzetin, Yenice'yi Türkiye’nin en stratejik ve gözden uzak tarım üslerinden biri haline getirdiğini vurguluyor.
Krallığın Mührü Vuruluyor: Resmi Tescille Markalaşıyor!
Agonya Ovası'nın bu benzersiz değerini korumak ve efsanesini tescillemek için dev bir adım atıldı. Başlatılan coğrafi işaret çalışmaları tamamlandığında, Kaz Dağları'nın bu gizemli lezzeti resmi olarak tescil edilecek.