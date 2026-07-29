Kilosu 70 liradan satılıyor, kapış kapış gidiyor: Kaz Dağları'nın eteklerindeki gizli zenginlik

Rakamların Arkasındaki Devasa Sır: Kentin %94'ü Tek Bir Noktadan!

Bütün bir kentin üretim yükünü tek başına omuzlayan bir coğrafya... Çanakkale genelindeki 16 bin dekarlık alanın 15 bin dekarını sessizce kaplayan Yenice, kentteki 52 bin tonluk dev rekoltenin %94’ünü tek bir noktadan çıkararak ezberleri altüst ediyor.