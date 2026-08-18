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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, paylaşımında saldırıyı sert sözlerle kınadı.

"ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Özgür Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum."

"AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ"

Özel, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"ŞİDDETİN SİYASETİN GÖLGESİNE DÜŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Siyasette şiddete yer olmadığını vurgulayan Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."